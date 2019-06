Madonna se queda a vivir en Lisboa e encanta su nueva residencia en el Mirador de Santa Catarina y quiere complacer a su hijo David Banda, quien juega en la Academia de fútbol del Benfica

Seguir Francisco Chacón @chaconbilbao Corresponsal en Lisboa Actualizado: 20/06/2019 10:31h

Madonna se queda a vivir en Lisboa, según ha confirmado ella misma justo cuando acaba de publicar en todo el mundo su álbum ‘portugués’, ese «Madame X» que nos la presenta travestida de espía contemporánea. «No voy a irme de Lisboa», ha dicho categóricamente para zanjar el asunto.

En efecto, tiene intención de permanecer en su nuevo domicilio frente al Mirador de Santa Catarina, donde ha alquilado dos casas (con sus correspondientes garajes) y disfruta de una gran calidad de vida en vísperas del verano. «Mi hijo todavía juega en el Benfica, y hago idas y vueltas. Vivo en los aviones de TAP Air Portugal», admite la reina del pop tres meses después de haber apuntado al mes de septiembre como fecha de caducidad para su residencia lisboeta.

Finalmente, la atracción lusa y los deseos de complacer al adolescente David Banda han pesado más que otros factores. Y hasta se ha permitido confesar: «Este disco es una declaración de amor a ti, Portugal». Parecía tener claro que su periplo en el país vecino era temporal, pero lo cierto es que Lisboa está dejando huella en Madonna, como se refleja en su flamante disco, que reúne colaboraciones con músicos locales como Dino D’Santiago, Kimi Djabaté o Ricardo Toscano.

La artista, de 60 años, llegó incluso a trabar amistad con la hermana de la gran Amália, Celeste Rodrigues, fallecida en agosto pasado a los 95 años y a la que tomó un gran cariño. La artífice de éxitos como «Like a virgin» o «Material girl» aterrizó a orillas de la desembocadura del Tajo siguiendo la estela del modelo portugués Kevin Sampaio, con quien mantuvo una relación. Ahí fue cuando su hijo David Banda pasó a integrar la academia de las categorías inferiores del Benfica porque es un gran aficionado al fútbol.

Sin embargo, también se ha erigido en protagonista de varias polémicas. Por ejemplo, cuando se reunió en secreto con la entonces ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, para agilizar la concesión de un permiso especial de residencia, de esos contemplados en ocasiones excepcionales. O también cuando puso en aprietos al Ayuntamiento socialista de la ciudad al difundirse los privilegios de los que gozaba a la hora de aparcar los 15 vehículos que suele movilizar diariamente: asistentes, seguridad, etcétera.

Con todo, Madonna no ha dudado en hablar maravillas de Lisboa en todo tipo de foros. Así aconteció durante una entrevista con el mismísimo Jimmy Fallon, uno de los presentadores más populares de la televisión en Estados Unidos: «Ahora resido en Lisboa, donde encuentro una energía muy inspiradora», explicó ante las cámaras.

Gira

Será en enero de 2020 cuando abra en Lisboa (cómo no) su próxima gira europea. Y, claro, ya no queda ni una sola entrada para verla en el Coliseo de la Rua Portas de Santo Antao los días 16, 18, 19, 21, 22 y 23 de enero. A continuación, desembarcará en el Palladium de Londres (26, 27, 29 y 30 de ese mismo mes de enero, así como el 1 y 2 de febrero) y después en París (18, 19, 20, 22 y 23 de febrero). No pasará por Madrid ni por Barcelona.