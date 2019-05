La macabra atracción que hace revivir el accidente de coche de Lady Di

El National Enquirer Live, un parque temático de Tennessee (Estados Unidos), llevará a cabo una idea un tanto macabra. El lugar de ocio ha anunciado que abrirá una nueva atracción que recrea el accidente en el que murió la Princesa Diana.

Lady Di perdió la vida en un accidente de coche en 1997. Los reportes oficiales achacan que la causa del accidente fue provocada por el conductor del vehículo Henri Paul, quien bajo los efectos del alcohol y los antidepresivos perdió el control del automóvil después de acelerar para evitar a los «paparazzi». Sin embargo, tras el fallecimiento de Diana de Gales comenzaron a surgir rumores de que la Familia Real Británica y los Servicios Británicos tuvieron algo que ver en el suceso.

La muerte de la madre de los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra, a pesar de haber pasado casi 22 años, sigue causando un gran revuelo. Por ello, el parque temático ha aprovechado la oportunidad para sacar partido a esto, aún poniendo en evidencia su ética. Los visitantes que acudan podrán revivir el accidente, además se invitará a los usuarios a que opinen sobre si creen que la Familia Real tuvo algo que ver en la tragedia. La atracción, que cuenta con 3D, se inaugurará este viernes.

BREAKING NEWS: National Enquirer Live! Inside the theme park that turns Princess Diana's death into a tasteless attraction with a computer model of her last moments, has a replica of the O.J. Simpson crime scene and an exhibit on Michael Jackson's balcony photo. pic.twitter.com/F9MDtTjVWS