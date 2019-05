Dos nuevos testigos cuestionan las causas de la muerte de Lady Di A día de hoy, la causa oficial del accidente que se llevó la vida de la Princesa Diana fue una intoxicación por parte del conductor y que los pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad

Diana de Gales fue una de las mujeres más respetadas y queridas de la historia. Muchos admiraban su estilo y actitud en la vida. Por ello, su temprano fallecimiento -a los 36 años- afectó a gran parte de la población mundial. De hecho, su funeral fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan.

Desde que Lady Di perdiera la vida en un accidente de tráfico, no han dejado de surgir teorías conspiratorias con el objetivo de tumbar la versión oficial publicada por la Familia Real británica y respaldada por el equipo de investigación. Muchos han publicado otras versiones de lo que habría sucedido en verdad el día de su muerte. Entre ellos dos importantes testigos que han expuesto por primera vez ante los medios británicos que el fallecimiento de la Princesa de Gales no fue accidental.

El día del funeral de la Princesa Diana - AP

El periódico británico «The Express» ha recogido los testimonios de Robin y Jack Firestone. Ambos han contado que estuvieron en el lugar del accidente de la madre de los Príncipes Guillermo y Harry pocos segundos después de que ocurriese. Estos testigos aseguran que después del choque se percataron de la presencia de dos coches oficiales «extraños» y mal estacionados delante del Mercedes donde viajaba Lady Di. Además, Robin Firestone ha explicado que fue a hablar con la policía para tratar de exponerles lo que habían visto. «El oficial ni siquiera quiso escucharnos. Sin vacilar, dijo que tenían suficientes testigos. Nos quedamos estupefactos.Matan a una de las mujeres más famosas del mundo y no quieren hablar con testigos», añade el testigo.

La causa oficial del accidente, a día de hoy, sigue siendo la intoxicación del conductor y que Diana no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Pero los Firestone no dudan en cuestionar esta explicación. Además, creen que las autoridades francesas y británicas no les han permitido declarar. Robin concluye diciendo que espera que algún día Guillermo y Harry quieran averiguar qué es lo que le pasó realmente a su madre.