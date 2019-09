Linda Hamilton confiesa que hace por lo menos 15 años que no practica sexo La actriz ha expuesto que el hecho de no mantener relaciones sexuales no es un aspecto al que le de importancia

Linda Hamilton ha hecho una confesión íntima que ha sorprendido a muchos. La actriz, quien se divorció del director James Cameron en 1999, parece que no ha mantenido relaciones sexuales desde aquel entonces, tal y como ha declarado ella misma a «The New York Times»: «Soy célibe desde hace por lo menos 15 años».

La intérprete ha expresado que el hecho de no haber tenido sexo durante varios años no es algo a lo que de importancia: «Uno pierde la cuenta, porque simplemente no importa, o al menos a mi no me importa. Tengo una relación muy romántica con mi mundo y la gente que habita en él».

A día de hoy, Hamilton vive en Nueva Orleans con sus dos perros. Allí, disfruta de una vida tranquila y alejada de la multitud. De hecho, la actriz ha revelado que desde que decidió alejarse de Hollywood, en 2012, ha dejado de hacer muchas cosas: «Me levanté un día y pensé: 'Aquí estoy en mi hermosa mansión, y mis hijos no están, mis agentes no me llaman y todo esto no es real'».

Además, Linda ha confesado porque ha vuelto a retomar su vida laboral, pues aceptó volver a la pantalla grande como Sarah Connor en la nueva entrega de «Terminator»: «Estuve pensando si volver durante seis semanas y considerándolo bien antes de decidirme a hacerlo. No estaba segura de querer retomarlo, y no quería sentirme una sinvergüenza que solo quería dinero».