Julián Muñoz afirma que su relación con Isabel Pantoja fue «un calentón» del que se arrepiente

Isabel Pantoja es, desde su participación en «Supervivientes», la protagonista indiscutible de las revistas y programas del corazón nacional.

A raíz de su vuelta a la televisión, mucho se ha comentado su currículum sentimental: Su matrimonio con el torero Francisco Rivera, conocido popularmente como«Paquirri» -«Fue la historia de amor más bonita que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco. Era tal felicidad y era tan perfecto todo. Y todo en la vida no se puede tener. Yo la he tenido, lo he vivido. Ha sido la persona a la que más he querido y amado en mi vida», recordaba Pantoja durante el reality-; pasando por el ya desaparecido Juan Gabriel, quien pidió matrimonio a la tonadillera en 1988 cuando su hijo Kiko Rivera tenía cuatro años. Ella le dio calabazas cantando que suena menos doloroso y él lo entendió; hasta llegar a Julián Muñoz, una relación tormentosa de la que se arrepiente y lo más importante deja claro que lo suyo con el exalcalde de Marbella fue un capricho que le salió caro.

Anoche se emitió «Lazos de sangre», un programa presentado por Boris Izaguirre que se adentra en las vidas de algunos de los personajes más famosos de la crónica social española. Este miércoles fue el turno de Isabel Pantoja, que acaba de volver de Honduras tras más de dos meses participando en «Supervivientes». El programa se adentró en la tumultuosa vida de la tonadillera, repasando igualmente sus momentos de éxito y sus años trágicos y difíciles.

Uno de los temas más delicados que se tocaron fue su paso por la cárcel para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales. Durante la emisión del programa, Julián Muñoz -condenado a 20 años de cárcel y en libertad vigilada por motivos de salud- se sinceró sobre su relación con la cantante. «Fue un calentón», comenzó diciendo. «Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno», y añadió: «en el transcurrir de la vida uno se puede arrepentir. De mi relación con Isabel Pantoja ahora mismo sí me arrepiento».

Además se mostró muy molesto con la que fuera su pareja: «Isabel Pantoja no se ha portado bien conmigo», y recordó el motivo de su ruptura: «La situación es muy sencilla. Cuando a mí me meten en la cárcel, había cortado con mi familia y Mayte Zaldívar. Yo hablaba por teléfono todos los días con ella y fue una vez a verme a Jaén. La segunda vez fue a pedirme explicaciones porque dice que le di dinero a Mayte, lo que era mentira. Y luego me dijo que no podía ir a verme porque tenía que ir al dentista».