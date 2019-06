Jesulín de Ubrique silencia los rumores de crisis con su mujer María José Campanario Las revistas y programas del corazón se empeñan en hacer tambalear los sólidos cimientos del matrimonio

Se muestran como uno de los matrimonios más estables del panorama nacional pese a los constantes rumores de crisis entre ellos. Las revistas y programas del corazón se empeñan en hacer tambalear los sólidos cimientos del matrimonio, en especial «Sálvame» quienes se empeñan en augurar una inminente ruptura entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario. «Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiempo y no se les ve juntos desde hace mucho», explicó el pasado mes de enero José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del programa. «Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado», y Kiko Hernández añadió: «Esta separación es la definitiva».

Sin embargo el diestro cada cierto tiempo ofrece muestras de la solidez de su matrimonio y por ello, esta semana Jesulín acompañó a su mujer a los juzgados para declarar sobre la demanda que interpuso contra José Antonio León, reportero de «Sálvame», por injurias y calumnias al hablar sobre ella y la fibromialgia que padece.

El matrimonio a su salida de los juzgados - Gtres

Tanto María José como su marido se presentaron puntuales en el juicio. Sin embargo, no quisieron pronunciarse ante la prensa acerca del motivo que les ha llevado a estar en esos momentos en los juzgados. Esta ha sido una de las pocas veces que hemos podido ver al matrimonio junto desde su última aparición pública el pasado 5 de mayo en el bautizo de su sobrino Oliver, el segundo hijo de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote.

A la salida del juicio, tanto María José como Jesulín abandonaron el edificio sonrientes. Ambos decidieron no dar ningún tipo de información sobre lo que había ocurrido en el interior de la sala, al contrario que el periodista José Antonio León que sí quiso dar su versión de los hechos.