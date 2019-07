Instagram La sorpresa de Rihanna tras encontrar a su «mini-yo» La cantante ha compartido una imagen en la que una niña pequeña es idéntica a ella

Muchas son las personas anónimas que se hacen famosas por parecerse a una estrella. Ha sido el caso de una pequeña que ha visto como una de sus fotos se hacía virales en redes sociales cuando un usuario descubría el parecido que tenía con Rihanna: «¿Cuándo has tenido a una hija?», se preguntaba.

La última publicación en redes sociales de la cantante provocó la estupefacción de sus fans y amigos. «¡¿Guau?!», comentaba Priyanka Chopra, o «Espera ¿Qué? Detente. Estoy muerto. No puedo ser ella», escribía Jeremy O. Harris. Tanta sorpresa inesperada ha surgido a raíz de la imagen de una niña que es idéntica a Rihanna, tanto la joven parece la propia cantante de pequeña. «Adorable», comentaba la modelo Miranda Kerr, «¿Tu gemela? ¿Cómo?, preguntaba el bailarín Kid The Wiz. Sin embargo, otros creían que la pequeña no era real, sino uno más de los retos virales de la aplicación que está triunfando y en la cual es posible cambiar la edad en las fotos. Por ejemplo, así lo creyó la maquilladora de Fenty Beauty: «Pensaba que esto era el comienzo del desafío en el que hay que usar el filtro joven de FaceApp».

La madre de la pequeña es usuaria de Instagram desde 2015 y a menudo ha ido publicando imágenes de su hija, hasta tal punto que una de las instantáneas fue compartida en foros y cuentas de fans de la cantante llegando a hacerse viral. Ahora Rihanna se ha quedado sorprendida por el impresionante parecido entre ambas, tanto que aseguró que casi «deja caer» el teléfono por la sorpresa sin entender «¿Cómo?» era posible.

Puede que dentro de poco podamos presenciar una imagen de las supuestas gemelas juntas en su próximo concierto ya que Rihanna se encuentra a las puertas de presentar su nuevo álbum, lanzamiento que sus «followers» han utilizado para bromear con el parecido de «Rihanna Jr.»: «Tía, has dado a luz a un maldito niño y todavía no has sacado tu álbum».