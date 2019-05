Instagram Marta López se enfrenta a los que la insultan: «Me busco la vida como puedo» «Tengo tres hijos y vivo sola con ellos. Mi intención no es ofender con todo esto si a alguien molesto, pido perdón», explica la colaboradora

Marta López ha mirado a otro lado duranet meses y pasar de las críticas pero ahora la colaboradora de televisión ha decidido utilizar su perfil en redes sociales para contestar a aquéllos que ponen en duda su profesionalidad y critican sus colaboraciones con publicidad. «Hoy me “desnudo” para haceros una pregunta... No entiendo por qué hay gente que le molesta que trabaje... Trabajo en un catering y eso no molesta. Trabajo en la tv y tampoco molesta», comienza la desgarradora carta de la televisiva.

«Colaboro con coches y molesta. Colaboro con una clínica de estética y molesta, pero luego me preguntáis que qué me hago. Os lo cuento y os molesta. Me mandan ropa qué me encanta ponérmela y enseñárosla, ya que así puedo ayudar, y siempre me preguntáis de donde es, os lo digo porque me gustar estar conectada con vosotros y también os molesta», y añade: «Tengo un canal en Mtmad y parece ser que también os molesta. Si voy a un bar de algún amigo o alguien me lo pide, subo una foto y también molesta. Muchas veces pongo carteles de personas que necesitan algo y también molesta».

Marta López, cansada de todas las críticas, da la cara y finaliza su carta diciendo: «Esto es mi vida y esta soy yo, que al final es lo que os enseño, y siento si ofendo a alguien por tener vivir así y compartir mi día a día con vosotros. Tengo tres hijos y vivo sola con ellos. Mi intención no es ofender con todo esto si a alguien molesto, pido perdón. Solo me busco la vida como puedo. Hay veces que me encantaría enseñaros que estoy de fiesta y comiendo todo el día por ahí pero... mi vida ahora es trabajar y trabajar aunque algún día espero no tener que necesitar trabajar tanto, las circunstancias de cada uno, sólo uno las sabe. Pero os garantizo que no lo hago por placer a nadie le gusta trabajar tanto».

Unas palabaras que han sido muy aplaudidas por su seguidores, entre los que se encuentran algunas caras famosas del mundo de la televisión como Makoke, Nagore Robles, Carlota Corredera o Boris Izaguirre.