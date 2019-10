El dardo envenenado de Miley Cyrus a sus exparejas La cantante asegura preferir a sus animales: «Ellos te devuelven su amor multiplicado por cien, y lo único que piden a cambio de ser cuidados es lealtad, seguridad y confianza»

ABC Actualizado: 01/10/2019 10:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miley Cyrus (26 años) no pasa una por buena etapa, al menos en cuestiones amorosas. A su reciente divorcio con Liam Hemsworth se le ha sumado su nueva decepción amorosa con Kaitlynn Carter. Por eso está decidida a centrarse en sí misma con un ruta por Estados Unidos en familia y con sus mascotas, que se han convertido en un gran apoyo.

La cantante, que suele ser muy abierta a la hora de hablar de su vida privada, no ha dudado en mandar un recadito a sus exparejas. «Despertarme rodeada de animales es mi manera favorita de empezar el día. Me recuerdan inmediatamente que quieren sin condiciones... la mejor parte de los animales es que no se preocupan por los detalles. Viven teniendo en cuenta la regla de oro: ama y sé amado. Nada más», ha escrito en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, Cyrus prosigue con su mensaje: «No hacen preguntas sobre riqueza, tu carrera, tu talento, tu raza, tu edad o si eres chico o chica... te quieren 100 veces más y todo lo que piden a cambio de lealtad, fiabilidad y fe en que les cuides (me recuerdan a alguien)».

Un claro mensaje hacia sus exparejas y posiblemente esconda alguno de los motivos que le llevaron a sus fracasos amorosos. Lo que está claro es que después de estos dos decepciones, Miley Cyrus asegura preferir a sus animales.