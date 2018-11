Las confesiones más íntimas de Nuria Roca: vida sexual y su primera vez en terapia de pareja La presentadora relató los motivos que le llevaron a acudir a ver a un especialista junto a su marido, Juan del Val, con quien mantiene una relación abierta

Cada vez que Nuria Roca visita «El Hormiguero», al día siguiente está en boca de todos. Ya pasó cuando reveló que tiene una pareja abierta con Juan del Val, su esposo. Y cuando se descubrió su operación de cirugía estética para arreglarse las orejas a corta edad. Ahora, su naturalidad a la hora de hablar de su vida íntima de pareja ha conquistado a sus seguidores.

«Llevo 20 años con mi pareja y me gustaría hacer y deshacer más la cama. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada porque yo lo que quiero es llegar a los 45 años de casados que llevan Natalia y Raphael», contaba resuelta la presentadora, «No sabía si necesitaba o no la terapia, así que decidí ir a probar. Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó. Convencí a mi esposo, que me miraba como si yo fuese una loca y allá que nos sentamos».

Nuria relató como le preguntarón «por qué estábamos allí, las relaciones sexuales, la frecuencia, la satisfacción» entre otras muchas. «Juan y yo no coincidimos en el número de relaciones. Yo saqué una conclusión: son las que son pero él se imagina más. Nos puso deberes y tenemos que poner en una hoja qué cosas ganas estando con tu pareja y qué cosas pierdes. Yo lo recomiendo, ¿eh?».

La presentadora se animó a acudir tras el divorcio de una amiga. «Ella sí que tenía crisis y yo no sabía si tenía crisis. Yo salí de allí medio contenta, aunque hay que reforzar algunas cosas. A lo mejor el mes que viene tengo que volver de verdad», resumió.