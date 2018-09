Nuria Roca, sobre su «relación abierta»: «Si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido» La presentadora ha concedido una entrevista con motivo de su incorporación a «El Hormiguero» en la que no afirma ni desmiente que haya sido infiel a su marido

ABC

Madrid Actualizado: 10/09/2018 12:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última vez que se habó de Nuria Roca fue con motivo de una entrevista que realizó en «El Hormiguero», donde acudió junto a su marido Juan del Val para promocionar la última novela del escritor, «Parece Mentira», de la que Pablo Motos no dudó en destacar una controvertida cita: «No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa».

Lejos de explicar que el párrafo pertenecía a la ficción, Juan del Val no dudó en asegurar que, en este sentido, se sentía plenamente identificado con el personaje del libro. «La fidelidad me parece aburrida», dijo. Su pareja también se mostró convencida al respecto: «Muchas veces no nos atrevemos a verbalizarlo, pero nos pasa a muchos», espetó. «Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y dónde se quiere estar», dijo la mediática presentadora quien, sin embargo, no dudó en matizar: «Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡Eso no!» aseveró la televisiva, que ya habló abiertamente de la sexualidad en su libro «Sexualmente».

Fidelidad

Esta semana, la televisiva ha concedido una entrevista a «Vanitatis» con motivo de su incorporación a «El Hormiguero», en la que no afirma ni desmiente que haya sido infiel a su marido pero sin embargo asegura que «si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido», y explica que no se considera una persona celosa: «Los celos son un síntoma de inseguridad y si tienes las cosas claras, no tienes por qué tenerlos… Yo no quiero al lado a nadie que no quiera estar conmigo», asegura.

La pareja se conoció cuando Nuria Roca entrevistó al escritor en la radio. Se gustaron, y ya llevan casados 17 años. A pesar de los que «no daban un duro» por la relación, el matrimonio ha superado todas las barreras, escriben juntos («Lo inevitable del amor») y tienen tres hijos.