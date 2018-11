Beret: «Ahora ligo mucho más» El joven artista revelación del momento habla con ABC de su éxito y de sus comienzos en el mundo de la música

Bajo unas luces rojas intensas y sobre un escenario muy íntimo pero abarrotado de fans enloquecidas, Beret (Sevilla, 1998) desnudó su alma en el concierto de la gira Cómplices de Vibra Mahou, experiencia musical única que la empresa cervecera organiza desde hace varios años. No le hacía falta cantar, con que empezasen a sonar los acordes de la canción, sus fieles seguidores coreaban y gritaban al unísono las letras como si ellos mismos las hubiesen compuesto.

En poco tiempo, el joven artista ha conseguido batir todos los récords, conquistar las listas nacionales y convertirse en un fenómeno viral del momento. Su irrumpción en el mundo de la música fue hace cuatro años, gracias a un amigo. «Enseñó un tema mío de casualidad y resulta que fue muy bien. Eso me motivó a coger las frases que ya tenía compuestas e hice un tema de rap y abrí mi canal de Youtube», cuenta en una entrevista con ABC.

Sin esta vía, su carrera no hubiera sido posible, al menos en tan corto espacio de tiempo. «En vez de tardar cuatro hubiese tardado diez años. Antes tenías que hacer conciertos y salir de casa, yo llevo cuatro años sin salir de casa y la gente me escucha en Latinoamérica. Pero es un arma de doble filo, tanto lo bueno como lo malo se difunde muy rápido», dice.

Su destino cambió para siempre cuando la compañía discográfica Warner Music llamó a su puerta hace tan solo dos meses. «Si digo que me ilusioné, mentiría porque no lo hice», reconoce el joven artista. Siempre ha ido por su cuenta y sentía miedo a dar este gran paso: «No tenía miedo a fracasar, sino a que me frenase mi estilo y todo». Sin embargo, las cosas van mejor que nunca para Beret que no para de cosechar éxito tras éxito.

¿Su inspiración? Su vida, desde la experiencia más cotidiana hasta un hecho que le haya marcado. A juzgar por la letra de sus canciones se podría pensar que su mayor estímulo son los fracasos sentimentales, Beret asegura que no es así: «Cuando hablo del amor en mis canciones, tampoco hablo a nivel de 'Dios he perdido al amor de mi vida', al revés. Intento liberarme de cualquier tipo de toxicidad y hablo acerca del autoestima, que es lo primero que hay que tener antes de estar con alguien». Eso sí, alguna decepción amorosa ha tenido. Ahora asegura que liga mucho más. «EL 90% de mi público es femenino», dice con una sonrisa entre pícara y vergonzosa.