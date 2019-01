Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 16 de enero

Actualizado: 16/01/2019 20:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Theresa May sobrevive a la moción de censura de Corbyn por 19 votos. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, superó hoy la moción de censura contra su Gobierno planteada en el Parlamento por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Por 325 frente a 306 votos, May obtuvo la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes, un día después de perder por un amplio margen la votación sobre el acuerdo del "brexit" al que ha llegado con la Unión Europea (UE).

2. Un sobrino de Quim Torra, entre los detenidos en el operativo policial contra la CUP y los CDR. Uno de los detenidos por la Policía Nacional esta mañana relacionados con el corte de vías del AVE el pasado 1 de octubre -en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre- es sobrino del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Según informan varios medios digitales en la órbita del independentismo, Ernest Morell Torra, ha sido detenido esta mañana dentro del operativo lanzado por el CNP contra miembros de los CDR, y en el que también se ha detenido a dos alcaldes de la CUP, en concreto los de las localidades de Verges y Celrá. En total se ha detenido a 16 personas.

3. Juanma Moreno, nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno Bonilla es ya el sexto presidente de la Junta de Andalucía gracias a la votación que se acaba de producir en el Parlamento andaluz y que le ha otorgado 59 apoyos (los 26 del PP, 21 de Ciudadanos y 12 de Vox). Moreno se convierte así en el primer presidente no socialista de la historia democrática de Andalucía y pone fin a 36 años de hegemonía del PSOE en la Junta.

4. El Santander asume la responsabilidad penal del Popular en la causa por la caída del banco. La Audiencia Nacional ha imputado a Banco Santander en la causa en la que se investiga la gestión y quiebra del Popular y por la que ya habían sido imputados los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho y otra treintena de exconsejeros y exdirectivos. El juez instructor considera que tras la resolución del Popular en junio de 2017 y su absorción societaria por el grupo presidido por Ana Botín, este último heredó la responsabilidad penal del que fuera sexto banco del país, aunque no tuviese nada que ver en su gestión.

5. Hallan restos biológicos de Julen en el pozo de Totalán: confirman las pruebas de ADN. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha confirmado al igual que el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el hallazgo de restos biológicos, que podrían ser cabellos, de Julen, el niño de dos años que el pasado domingo cayó a un pozo de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad en Totalán, Málaga.

6. La juez envía a prisión por homicidio y maltrato al marido de Romina Celeste. El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife (Lanzarote) ha ordenado el ingreso en prisión del marido de Romina Celeste Núñez, la joven desaparecida la noche de Año Nuevo, por delitos de homicidio o asesinato y de malos tratos.