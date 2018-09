Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 20 de septiembre

1. El TC exige una «conexión mínima» entre la enmienda y la ley. Hasta en al menos una decena de ocasiones se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en los últimos años sobre la «trampa» que los socialistas han tendido a los principales grupos de la oposición al introducir, vía enmienda a una proposición de ley, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cada una de sus sentencias, el órgano de garantías ha reiterado su doctrina: es necesaria una conexión, aunque sea mínima, entre la enmienda que se presenta y el texto que se enmienda. Lo contrario, sostiene el TC, supone «abusar de la técnica de la enmienda parcial para disfrazar verdaderas proposiciones de ley y obtenerse un cambio legislativo sin intervención plena de las Cámaras». En este caso, la proposición de ley «enmendada» por los socialistas era relativa a la formación de jueces en materia de violencia de género.

2. Sánchez también copió parte de la conferencia de un diplomático. Pedro Sánchez no solo cometió plagio en su tesis doctoral, como ha venido informando ABC desde el pasado jueves. También lo hizo en el libro «La nueva diplomacia económica española», firmado por Sánchez y Carlos Ocaña –exjefe de gabinete del exministro de Industria Miguel Sebastián–, editado en 2013, pocos meses después de aprobar «cum laude» su tesis doctoral y que recoge parte de este trabajo. Así lo pone de manifiesto «El País» en su edición de hoy, al desvelar que este libro copia, sin citar ni entrecomillar –como si siguiese la práctica evidenciada en su tesis doctoral– párrafos de cinco de las siete páginas de una conferencia que impartió el diplomático Manuel Cacho en un congreso celebrado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid el 25 de febrero de 2013.

3. Investigan un agujero de 80 millones de euros en el Campus de la Justicia de Aguirre. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación que abrirá en canal el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre, el fastuoso y fallido proyecto para agrupar las sedes judiciales madrileñas que nunca funcionó. El juez José de la Mata admitió a trámite, el pasado 3 de agosto, una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de supuestas irregularidades, incluido un agujero de unos 80 millones de euros por una construcción inacabada y en situación de abandono. El magistrado considera que las prácticas sospechosas del Campus de la Justicia –un proyecto que encargó la expresidenta madrileña Aguirre, del Partido Popular, y que tuvo continuidad en su sucesor Ignacio González como Ciudad de la Justicia– podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios y otros conexos; la esencia de la corrupción.

4. El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica como propone el PP. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta tarde en el Congreso que el Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica como medida de choque para forzar un descenso de la factura de la luz que se ha disparado en los últimos meses. La repercusión que esta medida tendría en el recibo de la luz sería entre un 2 y un 3%. Solo en septiembre, la factura ha subido un 17% respecto al mismo mes de 2017. Ese impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2013 dentro de un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para recortar el déficit del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros. Casualmente, el grupo popular ha propuesto esta semana suspender ese impuesto.

5. Renfe estudia impugnar la llegada del AVE privado a España. La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros va camino de los tribunales. Los servicios jurídicos de Renfe estudian impugnar ante la Audiencia Nacional la entrada en funcionamiento del primer AVE privado, una línea que unirá Madrid y Montpellier (parando en Zaragoza y Barcelona) y estará operada por Ilsa, empresa controlada a su vez por Air Nostrum. El lunes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde a este proyecto. Y es que si bien las líneas domésticas de alta velocidad no se abrirán al mercado hasta 2020, los operadores privados sí pueden entrar en el mercado de los viajes transfronterizos. Para ello, el 30% de los ingresos de la ruta deben proceder de trayectos internacionales y el 20% de la misma debe realizarse en territorio extranjero. Condiciones que, según Competencia, el nuevo AVE de Ilsa cumple escrupulosamente.

6. Un Madrid sinfónico enmudece a la Roma. El Real Madrid se estrenó ayer en la Champions con una victoria abrumadora frente a la Roma de Di Francesco. El encuentro se saldó con un 3-0, gracias a los goles de Isco, Bale y Mariano, en un partido en el que los blancos ofrecieron un fútbol sobresaliente. Lopetegui salía con los de la final de Kiev. Es decir, respeto al escalafón y una decisión salomónica en la portería. Con el turnismo de porteros deja el debate abierto y se arriesga a no ser enteramente justo con ninguno de los dos. Pero criticar por impaciencia esta respetuosa gestión de vestuario no tiene ningún sentido cuando Lopetegui está consiguiendo que el Madrid juegue por momentos un fútbol que no jugaba en años. En décadas.