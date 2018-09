CRÓNICA DIRECTO

Lopetegui salía con los de la final de Kiev. Es decir, respeto al escalafón y una decisión salomónica en la portería. Con el turnismo de porteros deja el debate abierto y se arriesga a no ser enteramente justo con ninguno de los dos. Pero criticar por impaciencia esta respetuosa gestión de vestuario no tiene ningún sentido cuando Lopetegui está consiguiendo que el Madrid juegue por momentos un fútbol que no jugaba en años. En décadas.

Ficha de partido Estadio: Santiago Bernabéu Real Madrid 1 Keylor Navas

4 Sergio Ramos

5 Varane

12 Marcelo

2 Carvajal

14 Casemiro

10 Modric

8 Kroos

22 Isco

9 Benzema

11 Bale AS Roma 1 Robin Olsen

11 Kolarov

24 Florenzi

20 Fazio

44 Manolas

22 Nicolò Zaniolo

42 N'Zonzi

16 De Rossi

9 Dzeko

92 El Shaarawy

17 Cengiz Ünder Banquillo

18 M. Llorente

20 Marco Asensio

6 Nacho

7 Mariano

25 Courtois

17 Lucas Vázquez

24 Dani Ceballos Banquillo

18 Davide Santon

7 Lorenzo Pellegrini

14 Patrik Schick

8 Diego Perotti

4 Cristante

83 Mirante

15 Marcano Goles

Isco 44'

Bale 57'

Mariano 90' Goles Árbitro: Björn Kuipers

Su fútbol es como el discurso de un orador sin anacolutos, hilado, racional y equilibrado. Tiene sentido. No es una genialidad aislada seguida de lagunas y tartamudeos.

El primer ejemplo fue inmediato. Hubo un intento de presión de la Roma que el Madrid superó con una salida de balón abierta, ensayada y llena de esquinas. ¿Recuerdan ustedes el caos que se provocaba en años pasados? Alguien podría decir que bendito caos que daba Copas de Europa, y tendría razón, pero esos problemas existían, no eran remilgos de un perfeccionista. Lopetegui ha llegado para completar lo mucho que le faltaba al Madrid.

Su equipo presionó arriba mejor que en San Mamés y en la Roma hubo un gran colapso. Olsen sacaba todo en largo y regalaba la pelota al Madrid. Un 70% de posesión, más de un 90% de aciertos en el pase, y mucha velocidad. Ataques en largo buscando a Bale o ataques pausados de banda a banda, con un nuevo ejercicio de paciencia. Los balones encontraban a Carvajal siempre como una primera vez, siempre con sorpresa. El juego se ensanchaba por completo.

La Roma era incapaz, iba detrás de la pelota y quedaba reducida a su campo. Hubo más de diez tiros en la primera parte, y alguna buena ocasión: Bale pudo marcar tras pase de Kroos, Modric regaló otra a Isco, casi todos lo probaron desde lejos, y en los primeros 20 minutos el Madrid jugó filarmónicamente.

Un detalle: en una contra clara, Bale falló un pase a Isco, que le devolvió una sonrisa casi bromista. No había esas antiguas miradas fulminantes. Esto podía ser algo bueno o algo malo, pero hablaba de otro clima arriba.

En el Madrid solo había un pequeño problema: el área era como un pequeño foso sin león. El acoso a la Roma era como aquel presunto de Louis CK, es decir, sin la acción final, sin el toque último, un acoso que pudiera quedarse en onanismo. Aunque acoso era, ¡la Roma parecía el Ascoli! Estaba empequeñecida. Di Francesco empleaba el inmenso caudal expresivo de los italianos en la escenificación de un drama táctico en la banda. Era un drama, pero en él parecía todavía una comedia.

Rondaba quizás la vieja ley del fútbol para el Madrid: marcar o pagarlo luego. Pero es que su dominio nunca cesó. Fue constante, indiscutible.

La Roma hizo un ademán de querer la pelota a la altura del minuto 30, pero duró un minuto. El Madrid volvió a la carga e Isco se fabricó con una virguería la falta que él mismo marcó. Un Isco estelar al que se le da muy bien Italia.

El gol hacía justicia y daba sentido a una primera parte que hizo revivir un fútbol olvidado. Ese juego de banda a banda sonaba a Quinta del Buitre, aunque la paciencia fuera metódica y nueva. El gol de Isco daba sentido a todo. Se había visto una cosa muy seria.

La segunda parte siguió igual, con un Modric aun mejor. Se podría decir de él lo que de Cristiano: cambia en la Champions. Ribetes dorados y metálicos en su juego.

Hubo varias ocasiones muy claras del Madrid y la Roma asomó con peligro por primera vez, pero intervino Keylor, que tiene algo de talismán, asociado como está a momentos felices, como si estuviera impregnado aun de la baraka zidanesca.

Con un número escandaloso de llegadas del Madrid, el 1-0 era corto y el partido podía peligrar. La duda, sin embargo, duró un segundo. Modric sirvió a Bale en carrera, y ahí no falló. Su porcentaje de acierto sube en las contras hasta lo infalible, como esos velocistas que se imponen siempre en los segundos 50 metros.

En el Madrid chutan todos, atacan todos, suben todos, bajan todos. Tan coral es, tanto se repite ese adjetivo que nos acordábamos milagrosamente de ¡Coral Bistuer! Había algo ochentero y solo faltaba el Buitre en el campo.

Entró Asensio, que añadió espectacularidad, y Mariano, por fin, la voracidad hecha fútbol. Metió el tercero como se espera, de zambombazo lejano, porque tiene algo de Papin de barrio. Es el colmillo que le faltaba a la sonrisa del Madrid.

Con treinta tiros y una infinidad de llegadas, el Madrid de Lopetegui había abierto la puerta a otro tipo de fútbol. Una realidad aumentada, otra cosa, el HD, un fútbol con todos las letras. Un fútbol superior.