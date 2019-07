Las seis noticias que debes conocer este martes 23 de julio

1. Sánchez exige ser investido porque sí. No habían transcurrido ni los primeros diez minutos del debate cuando el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó una propuesta de pacto de Estado que cayó como una bomba a su socio preferente, Pablo Iglesias. El líder socialista tendía la mano al resto de la cámara para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar que en el futuro pueda producirse un nuevo bloqueo político. Dicho en otras palabras, para facilitar que gobierne la lista más votada sin necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones cuando no logre armarse una mayoría absoluta, como previsiblemente sucederá esta tarde. La oferta sonó a Iglesias a ofensa, dado que ambas formaciones seguían negociando ayer un posible acuerdo que salve la legislatura. El líder de Podemos se unió al rechazo de PP y CS, le reprochó que busque la humillación antes que la negociación y le avisó de que sin su apoyo no será presidente.

2. Maduro usa testaferros para apropiarse del dinero de las tasas aeroportuarias. Asfixiado y sin liquidez. Así se encuentra el régimen de Nicolás Maduro por las sanciones económicas a la principal compañía estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la que depende el 90% de las exportaciones del país y las cuales permiten la entrada de divisas. Maniatado, Maduro creó la criptomoneda «Petro» para buscar en otras actividades económicas los dólares que no entran por el grifo petrolero. ABC reveló ayer los documentos que acreditan la trama en la que el Gobierno chavista utiliza las tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de Estados Unidos. El estado Vargas, al norte de Caracas, cuenta con el segundo puerto del país y la terminal aérea más importante de Venezuela, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por lo que recauda la mayor cantidad de impuestos de todo el territorio nacional. Su gobernador, el militar Jorge Luis García Carneiro, fue sancionado el pasado 25 de febrero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoso (OFAC, por sus siglas en inglés) por seguir apoyando al régimen.

3. Adif modificará los «peajes» del AVE para que la entrada de competidores de Renfe abarate el billete. Adif cambiará los cánones o peajes que cobra por usar la red ferroviaria para poder diseñarlos y fijarlos con más flexibilidad y para un periodo de cinco años, con el fin último de que los billetes de AVE pueden abaratarse coincidiendo con la entrada de competidores de Renfe a finales de 2020. De esta forma, Adif atiende a una de las peticiones realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren suponga beneficios para los usuarios. Con el cobro de peajes a Renfe y los futuros nuevos operadores por el uso de las vías de tren, estaciones y el resto de infraestructuras ferroviarias, Adif recupera la inversión realizada en su construcción. En virtud de la reforma de este sistema de cánones en que se trabaja, dejarán de ser fijados anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado.

4. El primer exoesqueleto infantil del mundo y un éxito «made in Spain» no encuentra financiación pública. A Elena García Armada (Valladolid, 1971) la han elegido este año mejor ingeniera de España. Un título que recibió recientemente de manos de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y que ha colocado junto a otros reconocimientos, como el que le otorgó en 2016 ABC Salud. Pero ni todos los galardones acumulados le han granjeado financiación fácil para un proyecto, el suyo, pionero en el mundo. Esta científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC) llevaba veinte años trabajando con su equipo, confiesa, en desarrollar un exoesqueleto para adultos cuando una niña tetrapléjica, Daniela, y sus padres, se cruzaron en su camino. Los de Daniela fueron pasos mágicos. «Trabajábamos en idear robots caminantes, y habíamos iniciado una línea para amplificar la fuerza humana, orientada a la industria y a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores». Todos adultos, claro.

5. Zidane dice que fue el propio Bale quien pidió no jugar contra el Bayern. El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este lunes que no faltó a nadie al respeto al señalar la salida inminente del equipo del galés Gareth Bale e indicó que este se quedó en el banquillo el fin de semana por decisión del propio jugador. «Es el problema, mi español a veces es un poco "liante". Voy a intentar ser claro. Primero, no he faltado el respeto a nadie, y menos a un jugador», afirmó Zidane en rueda de prensa en Washington, donde este martes el equipo se enfrentará al Arsenal de Londres en un partido amistoso de la Internacional Champions Cup en el FedEx (Landover, Maryland). «Segunda cosa, decía que el club estaba tratando su salida. Tercera, y es importante, el otro día no se cambió a Gareth porque él no quería», agregó poco antes de iniciar el entrenamiento vespertino en el calor de la capital estadounidense. Zidane remarcó que no tiene nada nuevo sobre Bale y apuntó que «es un jugador de la plantilla del Real Madrid».

6. Alerta por altas temperaturas en la Península que superarán los 40 grados. Esta semana será «muy calurosa» y las temperaturas alcanzarán valores «significativamente altos», y Vizcaya este martes tendrá riesgo extremo (aviso rojo) por temperaturas máximas que alcanzarán 41 grados centígrados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La portavoz de la Aemet, Delia Gutiérrez, ha explicado que el calor se mantendrá durante la primera mitad de la semana y que a partir del jueves el termómetro bajará y se experimentarán valores más normales para estas fechas y aumentará la inestabilidad. Además, ha pronosticado tormentas secas con gran actividad eléctrica en la Meseta norte y sur. El pasado lunes fue el «punto álgido del episodio de calor», Gutiérrez ha señalado que, sin embargo en la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco se experimentará una «subida intensa» de las temperaturas y en esa zona soplarán vientos débiles en el sur con efecto de aire caldeado y seco.