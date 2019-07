Otra de las víctimas del estafador de Barajas: «Cuando puse la denuncia, la Policía me dijo que lo conocía» Zulema Reyes es otra de las personas engañadas: «A todos nos cuenta la misma historia»

Mónica Gail @monicagail96 MADRID Actualizado: 26/07/2019 01:42h

El «estafador de Barajas» sigue campando a sus anchas por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras el testimonio de la deportista Azara García, ABC habla con otra de las víctimas que resultaron engañadas por el mismo hombre.

Zulema Reyes también se encontraba en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas cuando el hombre, José Manuel Barahona Calzado, de 34 años, se acercó a ella «muy angustiado»: «Yo llegaba de Tenerife, sobre las siete de la tarde, y el chico estaba en el exterior de la T4».

La mujer cuenta que salió a fumar «tan tranquila» cuando el hombre fue hacia ella llorando: «Parecía que le iba a dar algo; estaba muy angustiado». Y ese fue el principio del engaño: «Me contó que su hermana se había ido a México, que él tenía que volver a Valladolid y que tenía la tarjeta rota. Nos cuenta la misma historia a todos».

Misma historia y mismo proceso, pues a Zulema también le dejó su DNI. «Me acompañó al cajero, le di el dinero y ya luego cuando pasaron un par de horas y no me respondía vi que era una estafa». Después, esta otra afectada, realizó una búsqueda de su nombre en internet: «Vi el grupo de WhatsApp y comenté hacer una lista con todos los afectados para presentarla ante la Fiscalía de Madrid y dejar constancia».

Zulema explica que puso la denuncia en la comisaría de Chamartín, pues para cuando se dio cuenta de la estafa, ya había abandonado el aeropuerto. «La Policía me dijo que lo conocían. En Chamartín lo conocían. Y me dijeron que normalmente iba con otra chica. Creo que se llama Berta, pero a ella yo no la he visto», explica.

¿Cuál es la solución que le dieron los agentes?: «Denunciar y esperar», comenta con resignación. «En España se puede denunciar como acusación particular, pagando un abogado, o como ciudadanos al Ministerio Fiscal». Zulema declara que, económicamente, no puede permitirse un abogado, por lo que la Policía le respondió que denunciara ante el Ministerio Fiscal. «Sí te dejan saber que, como el hombre roba cuantías pequeñas, no le va a pasar nada», señala.

Menos de 400 euros: delitos leves

La reforma del Código Penal incluye que cuando el dinero robado supera los 400 euros, sí se puede penar como delito. Mientras no pase de dicha cantidad, se considera una falta. «Por eso las sentencias que él tiene son de a lo mejor 30 días en la cárcel y vuelve a lo mismo», relata.

Han hablado con Aena para plantearle la colocación de carteles alertando de que se encuentra un estafador en Barajas, pero les ha contestado que «la ley del derecho de omisión ya no existe, que no ellos no pueden controlar nada y que los carteles no se pueden poner».

«Estamos con las manos atadas porque hemos pasado por allí 20 veces. Ni el aeropuerto ni la Policía nos dan respuestas», dice Zulema, coincidiendo con Azara García, quien recalcó que no se hacen responsables.

Según cuenta Zulema, otra de las mujeres engañadas llevó al hombre a juicio. Ahora, ella pasará por la Fiscalía el próximo lunes esperando obtener alguna respuesta o solución.

Por su parte, la Policía Nacional no ha querido facilitar ningún tipo de información sobre dicho estafador, pero han señalado la importancia de denunciar este tipo de casos: «Se debe denunciar para que la Policía tenga conocimiento de estos delitos y pueda actuar», ha dicho un portavoz del Cuerpo.