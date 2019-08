Isabel Díaz Ayuso: «¿Aznar o Rajoy? Me quedo con Casado» La presidenta electa de la Comunidad considera que el político al que más admira es Gregorio Ordóñez

El momento más triste de su vida.

El día que me enteré que mi padre tenía demencia-alzhéimer, y supe que las cosas en mi casa ya no volverían a ser igual.

Su canción favorita.

Tengo un grupo favorito, que es Depeche Mode. Pero tengo una canción con la que he estado toda la campaña, que es «Peces de ciudad», de Ana Belén. Me he pasado la campaña escuchándola cada día.

¿Se ha sentido alguna vez como un pez de ciudad, un poco perdida en la vorágine, la soledad entre tanta gente?

Sí, siempre, y según vas tomando decisiones, más.

Lo primero que hace al comenzar el día.

Poner la radio y un café.

El político español al que más admira.

Gregorio Ordóñez.

¿Y de otro partido?

Paco Vázquez y Joaquín Leguina.

¿Aznar o Rajoy? Y no me diga que los dos...

(Lo piensa) Pablo Casado.

Un famoso con el que se iría de cañas.

Loquillo.

Su principal virtud.

Ser normal

Su principal defecto.

Tengo tantos... A veces, la dispersión, porque, sobre todo de niña, era hiperactiva. Y volver atrás a repasar las cosas excesivamente.

Una frustración.

Quizá no haber viajado más.