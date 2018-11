Garrido quiere el informe oficial de Madrid Central y no «mirar la web» Rechaza la sugerencia de Carmena de que lo consulte «en el portal del Ayuntamiento»

El cruce de comunicaciones más o menos oficiales entre el presidente regional Ángel Garrido y la alcaldesa madrileña Manuela Carmena en relación con la puesta en marcha de Madrid Central no parece tener fin. La alcaldesa respondió a la petición de información del presidente regional con una carta remitida vía email en la que le dice que lo solicitado está « a tu disposición» en «el portal web del Ayuntamiento». Garrido esperaba ayer respuesta oficial, con su sello del registro, que es «lo que tiene validez administrativa». Mientras, insiste en que falta información sobre el plan, por lo que «actuaremos en consecuencia».

La carta que envió Carmena llegó el sábado por la noche por correo electrónico, y está cargada de retranca: le informa, «aunque ya lo conoces», de que el expediente que solicita «está disponible en la página web del Ayuntamiento». Le ofrece cualquier información adicional que necesite, «en el marco de la colaboración institucional que siempre hemos mantenido de manera ejemplar», pero le sugiere que aclare «a qué extremos ha de ceñirse concretamente la ampliación de una información de la que ya dispones».

Los informes «no existen»

Garrido no daba por recibida la respuesta hasta que no llegue de manera oficial. Afirmaba ayer que los servicios jurídicos regionales detectan que falta información para poner en marcha Madrid Central, por lo que «actuaremos en consecuencia», concluía. En su entorno no descartan que la demanda contra la entrada en vigor de las medidas de restricción al tráfico privado se plantee esta misma semana, y podrían acompañarse de petición de suspensión cautelar de la medida.

«Carmena se descalifica a si misma al mandar a consultar la página web del Ayuntamiento» al jefe del Ejecutivo regional, opinaba ayer el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida: «Se le debería caer la cara de vergüenza; entre administraciones uno no consulta la página web, sino que traslada toda la documentación». El problema de fondo, entiende el político popular, es que «los informes no existen» más allá de «un papelajo» con «datos de 2004».

También desde el Ayuntamiento, la portavoz socialista Puri Causapié –cuyo grupo promovió la medida aunque en la cúpula de su partido sean partidarios de retrasar su estreno para «perfeccionarla»– pedía ayer a los máximos responsables políticos que «dejen de mandarse cartas y se pongan a trabajar».

Causapié recuerda que a los ciudadanos «tenemos que informarles bien, en lugar de que encuentren una confrontación». Por eso, exige una campaña que aporte datos sobre cuándo pueden o no acceder, horarios y demás datos: «Espero que en este caso no les deriven a la web municipal», advirtió.

CC.OO.: «Preocupados»

Representantes del sindicato CC.OO. mantuvieron ayer un encuentro con la concejal de Movilidad, Inés Sabanés, ante quien insistieron en su «preocupación» por el efecto de la puesta en marcha de Madrid Central sobre la movilidad de los trabajadores, máxime cuando hay «fallos y averías frecuentes» en Cercanías y menos trenes en Metro, denuncian.