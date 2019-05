Ciudadanos reta al PSOE para que apoye a Almeida como alcalde y evite así la entrada de Vox en Cibeles Carmena y Pepu, a su vez, tratan de poner contra las cuerdas a Villacís para evitar que los de Abascal entren en el gobierno

Manuela Carmena y Pepu Hernándezreaparecieron ayer tras los resultados del 26 de mayo con una estrategia común: poner a Ciudadanos contra las cuerdas para que no permita entrar a Vox en el nuevo Gobierno municipal. «Las derechas liberales en Europa están aislando a la extrema derecha», por lo que, según arguyó el candidato socialista, «sería muy extraño que ellos [en referencia a Ciudadanos] acogiesen a la extrema derecha tanto en la capital como en la Comunidad».

Sin embargo, horas después del evento en el que coincidieron los cabeza de lista de Más Madrid y PSOE, la formación de Albert Rivera dio un vuelco al plan del bloque progresista y trasladó a los socialistas la responsabilidad de mantener a los cuatro concejales de Santiago Abascal arrinconados en la oposición, sin poder de influencia en el Ayuntamiento. Los ocho ediles que tiene Ferraz en el Palacio de Cibeles son clave para que José Luis Martínez-Almeida, líder del bando conservador, se convierta en el nuevo alcalde de la capital junto a Begoña Villacís, que entraría junto a alguno de sus once concejales en el nuevo equipo de gobierno. Para ello, el PSOE que encabeza Pepu Hernández -que ayer aseguró que permanecería en la oposición «por el compromiso que adquirió con la militancia»- debería poner el nombre del abogado del Estado en la primera votación.

A ese envite se sumó, como ya informó ABC, el de la alcaldesa en funciones, que advirtió ayer que intentará gestar su investidura porque Más Madrid «es la candidatura que tiene mayor número de votos». Carmena recordó que como marca el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General, en una segunda vuelta de votación, se convierte en regidor o regidora el «número uno» de la lista ganadora en los comicios. Por lo que, en «caso de que no hubiera acuerdos» por parte de otras fuerzas, sería de nuevo la exjuez, como primera fuerza, la que dirigiría la Alcaldía de la capital.

«En este momento, estamos en una situación en la que todavía no se ha desarrollado lo que puede ser los pactos que puedan permitir o no que pueda seguir siendo alcaldesa», advirtió Carmena, que el 26-M, tras conocer que la suma de PP (15 concejales), Ciudadanos (11) y Vox (4), superaba al bloque de izquierdas que forman Más Madrid (19) y PSOE (8), ya lo daba todo por perdido. No obstante, admitió ayer que «todavía» no se han desarrollado «los pactos» que le permitirán continuar y evitó responder sobre si intentará llegar a un acuerdo con Ciudadanos para impedir el gobierno más probable, el de PP, Cs y Vox.

Sacrificio socialista

El sacrificio de los socialistas, aunque sorprendente, no sería inédito. En 2009, el PP respaldó al PSOE en el País Vasco para que Patxi López se convirtiera en el primer lendakari no nacionalista del territorio. Ahora, el PSOE podría convertirse en el salvador que pide ser a Ciudadanos para arrinconar lo que ellos describen como «extrema derecha».

Los socialistas tienen poco margen de maniobra porque en Madrid no le salen las cuentas a la izquierda (se quedan a dos escaños de la mayoría). Ciudadanos tampoco está dispuesto a perpetuar la alcaldía de Carmena ni Más Madrid va a hacer a Villacís la nueva regidora, como han confirmado fuentes de ambos partidos a ABC. «Eso no está sobre la mesa», coinciden.

Por su parte, el aspirante popular Martínez-Almeida sigue manteniendo que su aliado natural es y será Cs, ya que conoce el proyecto del Consistorio, aunque asume que Vox «no le va a dar gratis» sus cuatro ediles para formar gobierno y se muestra más flexible sobre la creación de un tripartito.

Las direcciones nacionales de los partidos son los que asumen ahora el control y los mensajes a los medios de comunicación para encajar las piezas del puzle de pactos. La semana que viene, la negociación pasará a nivel local porque se inicia la cuenta atrás para cerrar los acuerdos de investidura de cara al 15 de junio.