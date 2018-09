Barbero «marea la perdiz» con el convenio de la Policía Municipal En lugar de reunir a la mesa sectorial como estaba previsto, el concejal ha citado a los cinco sindicatos por separado

M. J. Álvarez

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, «marea la perdiz». Eso dicen sindicatos de la Policía Municipal, como el más representativo, CPPM, en relación al convenio colectivo del Cuerpo, que caducó en 2015. Así, en lugar de reunir a la mesa sectorial como estaba previsto, Barbero ha citado a los cinco sindicatos por separado. Hoy abre el fuego CC.OO. y UGT y mañana será el turno de CSIT-UP, UPMy CPPM.

Alberto Cid, portavoz de este último, recalca: «No sé qué pretende. Le repetiremos lo que lleva oyendo 9 meses. No aceptamos su propuesta, rechazada en referéndum, ya que nos niegan la subida salarial, no reconocen nuestros derechos al suspender los descansos semanales; prolongan las jornadas sin compensar los días generados, impiden el concurso de traslados, etc.».

Para Cid, el Ayuntamiento no valora la representación policial y quieren pactar solo con uno: «Nos ha dejado claro que el convenio se puede aprobar, incluso por decreto. Están obligados a negociar, pero no a llegar a acuerdos y no han variado un ápice el preacuerdo rechazado por el 85% de los votantes. Saben lo que reivindicamos en la mesa y no admiten ningún punto», recalca Cid.

Desde CSIT-UP, su responsable, José Francisco Horcajo, incidió en que un convenio «no se negocia por separado. Puede ser una estrategia para dividir y vencer o para acercar posturas», indicó.