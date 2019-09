Enseñanza Una sentencia avala que para poder cursar Robótica haya que escoger Religión El juez desestima el recurso de una familia de Santiago que argumentaba vulneración del derecho a la libertad ideológica

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 05/09/2019 14:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los alumnos de 1º de Bachillerato deben cursar seis horas semanales totales a través de tres materias específicas y de libre configuración autonómica elegidas en su matrícula. Las combinaciones horarias de unas y otras (las materias de libre ofertadas, de elección para las centros, tienen una carga de dos horas semanales pero las de opción, de oferta obligada, varían desde una única hora semanal, en el caso de Religión, hasta un máximo de 4) acaban por generar incompatibilidades que, en una denuncia recurrente en los centros educativos gallegos, en determinados supuestos y en función de la oferta de cada centro abocan a escoger la hora semanal de Religión como pieza necesaria para cuadrar horarios. Un juzgado de Santiago ha desestimado el recurso formulado por una familia de la capital gallega al considerar que la supuesta vulneración del derecho a la educación, en relación a los derechos a la libertad ideológica y la igualdad, que argumentaban los padres del alumno no es tal toda vez, apunta el magistrado, que el estudiante en cuestión podría haber recurrido a otras combinaciones hasta completar las tres materias requeridas, no siendo Religión el único elemento en juego.

La familia, arropada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público y respaldada por la asesoría jurídica del sindicato CIG-Ensino, denunciaba la imposibilidad de cursar Robótica en su centro escolar sin acudir también a Religión, pero el juez del Contencioso Administrativo Número 2 de Santiago, asume la tesis de la Consellería de Educación (la parte demandada) y sostiene que «había otras opciones que no llevaban aparejada la elección de la materia de Religión», puntualizando que «es el centro educativo el que fija, dentro de determinados parámetros, la lista de materias que puede y debe ofrecer». Como resultado, concluye el magistrado, «fue la propia elección del alumno la que determinó la situación». Y es que, expone, para alcanzar el total de horas semanales entre materias específicas y de libre configuración, «el alumno decidió escoger una materia específica de opción de tres horas y una de libre configuración de dos horas, Robótica», por lo que necesitaba cursar una materia más de una hora semanal para cubrir el total de seis horas semanales requerido. «Ocurre —prosigue en su exposición— que es la materia de Religión la que tiene tal carga lectiva, pero el alumno y sus padres, de entender que no era de su preferencia esta materia tenían otras alternativas para alcanzar las seis horas semanales», si bien, añade, de acuerdo a la casuística del centro, esta alternativa «no les permitía cursar Robótica».

Si bien reconoce «la seriedad de la argumentación» de la parte recurrente, el magistrado desestima así un recurso que buscaba la nulidad de la matrícula del alumno demandante y la modificación del decreto de 2015 que establece la programación de los estudios de ESO y Bachillerato en Galicia, reclamando la nulidad de la inclusión de Religión como materia específica de 1º de Bachillerato. Y es que, concluye, «la controversia formulada no deriva directamente de ese precepto, sino de la concreta oferta educativa» del IES en cuestión.

El sindicato CIG-Ensino lamenta que el juez «asuma como natural que se tenga que prescindir obligatoriamente de cursar Robótica si no se quiere cursar Religión». La denuncia, recuerda, sostenía que «el alumnado con convicciones religiosas católicas podrá cursar todas las materias del currículo escolar, mientras que el alumnado que quiera ver respetadas sus convicciones verá restringida su capacidad de elección, disponiendo de una oferta curricular menor». El sindicato rechaza que la responsabilidad de la situación se haga recaer en el margen de cada centro para configurar su oferta, «sin tener en cuenta que la norma que regula el currículo de 1º de Bachillerato emana de la Lomce y que la Consellería de Educación también tendría potestad para modificar esta cuestión».