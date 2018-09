Anulada la compra de pisos a un afín La oposición carga contra Ferreiro tras recibir el revés del Consultivo El alcalde rechaza la renuncia del concejal de Urbanismo pero acepta la de la jefa de Vivenda

Z. RIAL

Los grupos de la oposición exijen a Xulio Ferreiro que tome «medidas urgentes» y asuma sus responsabilidades después de que el Consello Consultivo anulase la compra de dos pisos a un afín de la Marea Atlántica para ampliar ampliar el parque de vivienda social de Concello. El dictamen del órgano fiscalizador, que concluye que ambas viviendas incumplían «requisitos esenciales» recogidos en las bases de la convocatoria, propició este miércoles la dimisión de la jefa del servicio de Vivenda e Rehabilitación. Sin embargo, el alcalde de La Coruña rechazó aceptar la renuncia del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, pese a que el propio edil confesó que había puesto su cargo a disposición del regidor.

«Es lo más grave que ha pasado en el ayuntamiento en los últimos tiempos», lamentó la portavoz del PP herculino, Rosa Gallego, que enfatizó que este caso no debe saldarse con la renuncia de una técnico, sino que, en todo caso, deberían ser destituidos los concejales de Rexeneración Urbana y Contratación. También desde el PSOE coruñés, consideraron necesario que el alcalde «tome cartas en el asunto» y reclamaron «explicaciones» tanto a Ferreiro como a Xiao Varela, máximo responsable del concurso que propició la adquisición de las dos viviendas.

Fue precisamente el concejal de Rexeneración Urbana el que compareció este miércoles ante los medios de comunicación al trascender el dictamen del Consultivo, mientras que el regidor herculino prefirió guardar silencio durante toda la jornada. Varela atribuyó las deficiencias en el proceso de compra de las dos viviendas a «errores humanos en la comisión técnica», presidida por la jefa del servicio que ayer presentaba su dimisión. En cuanto a la posibilidad de presentar su renuncia como concejal tras el concurso fallido, el edil reveló que Ferreiro no la consideró necesaria. «Mi cargo está a su disposición, día sí y día también (...). En este caso, y después de hablarlo con él, tenemos claro que la responsabilidad es de procedimiento», zanjó.

Argumentos del dictamen

En concreto, el dictamen del Consello Consultivo recoge que uno de los dos inmuebles que el Concello de La Coruña compró al un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica no contaba con la altura mínima requerida para destinarse a la finalidad de vivienda social, produciendose así un «incumplimiento de las bases» del concurso. En este sentido, el órgano fiscalizador señala en su resolución que validar esa compra supondría una «una quiebra, clara y evidente» del reglamento del proceso, «ya que cualquier propietario de un inmueble que haya renunciado a la presentación de ofertas porque su propiedad no reunía los requisitos establecidos podría considerarse perjudicado por interpretaciones extensivas que permiten acceder a la venta a quien no cumple las bases». Además, el órganismo autonómico recoge que el propietario de la vivienda aportó un informe pericial en el que no solo admitía conocer este incumplimiento, sino que confesaba que para el Concello «no fue en ningún momento relevante ni esencial la altura de todo el edificio».

Sobre la otra vivienda cuestionada, el Consello Consultivo apunta que incumple otro «requisito esencial» de la convocatoria, en este caso, la existencia de al menos dos ventanas con salida a la vía pública. La Asesoría Jurídica del Concello remitió un informe al organismo fiscalizador defendiendo que este hecho no debería suponer la anulación de la compra, un extremo que rechaza por completo el dictamen, que reprocha al Ayuntamiento el hecho de recurrir a un informe pericial para interpretar las bases de la convocatoria «con posterioridad a la celebración del concurso».