MEMORIA HISTÓRICA El Gobierno ve «base» para iniciar la recuperación de Meirás, pero esperará al informe jurídico

El Gobierno de España mantiene la prudencia ante la posibilidad de iniciar acciones legales que deriven en la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Durante un encuentro mantenido este miércoles en Madrid entre el ministro de Cultura, José Guirao, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el primero se ha mostrado cauto a la hora de emprender esta reclamación unánime del parlamento gallego, si bien ha reconocido que cuando Galicia lo demanda de manera tan firme «es que hay base». No obstante, Guirao ha insistido en que primero quiere conocer qué opina la asesoría jurídica del Estado antes de anunciar cualquier tipo de acción. «Hasta que no haya un resultado de ese estudio, no tengo valoración que hacer, aunque él —en referencia a Feijóo— opina que hay causa, y cuando lo opina es porque hay una base».

La postura de Guirao era conocida desde que la Diputación de La Coruña y la Consellería de Cultura elaboraron, a través de sendas comisiones de expertos, dos dictámenes en los que se presentaban vías legales para que el Estado reclamara la titularidad de la residencia de verano del dictador, alegando distintas irregularidades en el acceso de los Franco a su propiedad. Uno sostiene que la compra del inmueble fue nula por diversas causas, el otro que puede ser reclamado como Patrimonio Nacional por haber desempeñado funciones de residencia del entonces Jefe del Estado y haber sido remodelado y ampliado con fondos públicos. Pero ni uno ni otro fueron concluyentes para Cultura, que solicitó un tercer informe a la asesoría jurídica del Estado antes de decidir qué hacer.

Patrocinios xacobeos

El segundo compromiso que el presidente gallego arranca al Ministerio es la aprobación de exenciones fiscales para las empresas que quieran formar parte de los patrocinios del Xacobeo 2021, que la Xunta ya está empezando a organizar, con vistas de que sea un acontecimiento relevante no solo a nivel turístico y cultural, sino un motor económico para la Comunidad. Un Feijóo «muy contento y satisfecho» ha confirmado que Cultura ha dado luz verde a esta reclamación, y las empresas podrán empezar a beneficiarse de las bonificaciones fiscales a partir del próximo mes de noviembre. Este compromiso ya estaba en la agenda del Ejecutivo de Mariano Rajoy y se materializa con el actual de Pedro Sánchez.

En paralelo, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la posibilidad de invertir hasta 90 millones de euros en la restauración de 41 bienes de interés cultural del Camino de Santiago, con el objetivo de que estén rehabilitados para el próximo Año Santo. Guirao ha confirmado que habrá una inversión del ministerio en esta línea y que se estudiarán «uno a uno» los proyectos presentados, aunque no sabe si alcanzará para ocuparse de los 41 inmuebles propuestos por la Xunta, informa Efe.

Aparte del Xacobeo 2021, en el encuentro Feijóo ha planteado al ministro la necesidad de finalizar la rehabilitación de la catedral de Santiago entre julio y finales de 2020 para lo que se necesitan cuantías «adicionales», una cuestión que se abordará en el Consorcio de la Capitalidad, que preside el rey Felipe.

También ha pedido a Guirao ayuda para mantener el patrimonio cultural del Centro Gallego de Buenos Aires, ante el proceso concursal que vive el hospital al que pertenece este centro. Guirao ha informado de que se mantendrán contactos con el Ministerio argentino para que ese legado cultural permanezca unido y «si puede ser vuelva a Galicia» pese a la complicada situación concursal que tiene el centro.