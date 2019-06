HORIZONTE 2030 Feijóo llama a «reaccionar» para «construir la Galicia de la próxima década, la mejor de la historia» El presidente de la Xunta fija la hoja de ruta para una comunidad autónoma familiar, joven, innovadora y verde frente a la «incertidumbre» que atenaza a toda España

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 20/06/2019 12:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Frente al «vacío de incertidumbre institucional y político que estamos viviendo en España, la Xunta de Galicia va a reaccionar, en todos los ámbitos, desde ya, desde hoy, para construir la Galicia de la próxima década». Así ha sintetizado Alberto Núñez Feijóo, ante un auditorio que ha reunido a conselleiros, secretarios generales, directores y delegados territoriales en San Caetano, el ambicioso proyecto para la próxima década, que busca alcanzar, con 2030 como horizonte, y los dos Xacobeos como grandes eventos polarizadores, «la mejor Galicia de nuestra historia».

Bajo el mismo formato que al concluir los primeros 100 días del actual mandato, y cuando quedan 15 meses para finalizar la legislatura, Feijóo ha tendido la vista mucho más allá. Bajo el prisma del plan estratégico en el que trabaja ya la consellería de Facenda, en el que se implicarán todos los departamentos de la Xunta, y que prolongará el actual que abarca hasta 2020, el jefe del ejecutivo autonómico ha recordado que «Galicia es una obra colectiva», donde la Xunta debe funcionar como «el pegamento de la sociedad» más allá de divisiones partidistas, garantizando la seguridad y la estabilidad.

El gran reto, que lo impregna todo, es construir una «Galicia de más calidad», con cuatro ejes: más familiar, con el acento puesto en los servicios públicos; más joven, para que las nuevas generaciones se queden y formen sus familias en el territorio; más innovadora, porque por ahí pasa el futuro; y más verde, como «tarjeta de presentación» de cara al exterior. Un objetivo común, que implica a la Xunta y al resto de administraciones, pero también a nivel de calle, no el objetivo de «una ideología o una corriente o un gobierno concreto, ni siquiera de los que hoy estamos aquí», ha subrayado Feijóo.

Un proyecto común que «va más allá de partidos, siglas, de la legislatura» actual y lo que le resta, pensado para los próximos 10 años, gobierne quien gobierne, con «seguridad, confianza y ambición», «todos a una» bajo un «nombre común que nos convoca a todos, que es Galicia».

«Más que nunca, Galicia calidade»

A partir de este 20 junio, Feijóo y su equipo empiezan a diseñar la «hoja de ruta» de la Galicia de 2030, bajo los cuatro grandes ejes citados -familia, juventud, innovación y medioambiente-, siendo «concretos, previsores», trabajando «con las luces largas, pensando a medio y largo plazo». «Una Galicia que eleve el listón, que no se confome con converger, que lidere», ha apelado el presidente de la Xunta, que ha llamado a encarar nuevos retos, yendo más allá de una posición de mera resistencia. «Más que nunca, Galicia calidade», ha remachado.

«Quedó lejos la Galicia que siempre iba detrás, que estaba a la cola», ha apuntado Feijóo dentro de un discurso de cerca de una hora, con los conselleiros escuchando en primera fila, en el que ha habido balance del trabajo de los últimos 10 años y un esbozo de los próximos 10. A los principales funcionarios de la Xunta les ha advertido de que toca «situarse en la vanguardia en la próxima década», pues este es «el objetivo que nos compromete».

En lo concreto, Feijóo ha apuntado que la próxima semana se aprobará una «ley de apoyo a la natalidad y de dinamización demográfica», dado que «el principal reto de Galicia es el reto demográfico». En paralelo, ha recordado que «la Sanidad pública es la prioridad número uno del Gobierno», que dedica a este capítulo un 40% de los Presupuestos.

En el resto de ámbitos, se aprobará la ley de residuos, se buscará ser «la comunidad autónoma que más apoye a los jóvenes», ahondar en la innovación, potenciar el patrimonio natural, «un activo incomparable», y en definitiva, crear una «Galicia más orgullosa de sí misma, con más autoestima», tanto para los gallegos como para quienes la visiten. En varias ocasiones ha hecho hincapié en que se trata de un esfuerzo conjunto de la Administración, más allá de cada departamento concreto.

«Necesitamos más ambición»

En ese discurso no han faltado apelaciones directas a su equipo, más allá de ensalzar los muchos aciertos y la dedicación a lo largo de los últimos 10 años. «Necesitamos más ambición, más intensidad (...), una política más cercana y más sostenible, sentirse orgullosos de ser servidores de los gallegos y las gallegas», ha señalado, para advertir que es necesario un «cambio de mentalidad», gradual, que se acompase a los nuevos tiempos. «La Galicia de la nueva década no es una utopía, no es un plan de futuro, tiene que empezar a construirse desde ya», ha apelado Feijóo.

Tras el discurso en abierto del presidente, respondido con aplausos de su equipo, la reunión de trabajo continúa a puerta cerrada en San Caetano con las intervenciones de los conselleiros.