LA CAMPAÑA DEL PSOE Caballero llama a los progresistas a frenar a «la derecha cavernícola» Pedro Duque niega que Sánchez se haya vendido a los independentistas

A la espera de que el próximo martes se produzca el desembarco de Pedro Sánchez en la campaña gallega, el líder del PSdeG sigue rodeándose de sus ministros. Si el primer día de campaña estuvo acompañado por Josep Borrell, esta mañana fue el titular de Ciencia, Pedro Duque, el que compartió mitin en el IES Lucus Augusti con Gonzalo Caballero. Desde la ciudad de las murallas, el secretario general de los socialistas gallegos reiteró que «no hay que fiarse de las encuestas» pese a que arrojan augurios favorables para el PSOE y apeló a todos los votantes progresistas a concentrar el voto en su partido «para frenar a la derecha cavernícola».

«Casado no tiene las condiciones mínimas, no da el nivel político, para afrontar los retos que tiene por delante nuestro país», afirmó el máximo dirigente del PSdeG. «Cada voto decide entre el avance y el retroceso», apuntó, evidenciando el miedo a que la suma de PP, Cs y Vox acabe desalojando a Pedro Sánchez de La Moncloa.

El exastronauta Pedro Duque defendió durante su intervención los diez meses del Ejecutivo socialista. El ministro empezó por reconocer que no es un experto en mítines y también que «por las naves espaciales se está más cómodo que en un Congreso de los Diputados lleno de gente insultando». A continuación quiso recalcar que el PSOE es «un valor seguro». «Si vais por ahí y os dicen que el Gobierno socialista ha gastado el dinero que no había y que va a dejar a España en la ruina están mintiendo», defendió el titular de Ciencia. «Si vais por ahí y alguien os dice que estos señores se han vendido a los independentistas, que no. También es totalmente mentira», clamó entre los aplausos de las 300 personas que se reunieron en el instituto. Duque pidió el voto para el PSOE para que el actual Gobierno pueda seguir trabajando a favor de la «redistribución» de la riqueza y combatiendo «la pobreza infantil» y las «desigualdades».

Duque y Caballero se encontraron a la entrada del mitin con medio centenar de trabajadores de Ence que los recibieron con una protesta contra las últimas decisiones del Ejecutivo socialista que ponen en riesgo la continuidad de la factoría de pasta de papel en la ría de Pontevedra. Según informa Ep, portaban pancartas y coreaban consignas contra Pedro Sánchez y Pedro Duque.