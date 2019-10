Política À Punt prevé aumentar la presencia del castellano para captar audiencia en Alicante Empar Marco defiende la investigación de la CNMC sobre que la productora del hermano de Ximo Puig y otras seis empresas pactaran precios para un contrato de la televisión La ley del ente público podría ser modificada para evitar nuevos desfases financieros

Los bajos datos de audiencia de la televisión pública valenciana han sido este miércoles el centro de la autocrítica de los representantes del ente que han acudido a la comisión de las Cortes Valencianas a dar cuenta de su gestión. La directora general de À Punt, Empar Marco, y el presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, han admitido que los índices no resultan «razonables» y hay que mejorarlos.

La media cuando se empezó a medir en octubre de 2018 se sitúa en el 1,4%, aunque la cobertura del temporal de gota fría que azotó la Comunidad Valenciana la aumentó hasta el 2,7%.

Entre las explicaciones ofrecidas se encuentra que el método de consumo ya no es sólo a través de la pequeña pantalla o, como ha admitido Marco, el desconocimiento de la población, que no sintoniza À Punt «como medio prioritario». Actualmente, la cobertura en el territorio es de aproximadamente un 48%.

Uno de los lugares donde se nota especialmente esta baja audiencia es en la zona de Alicante. Es por ello que la directora general ha abogado por iniciar un plan para captar espectadores en las comarcas del sur castellanohablantes. «Habrá que tomar decisiones que a lo mejor no gusten, y habrá que ser valientes para tener una relación más cercana», ha señalado. Aunque ha subrayado en diversas ocasiones que la radiotelevisión nació para impulsar el valenciano, una de las patas que incluye el plan es precisamente el incremento de la presencia del castellano.

«Hay que hacer gestos y ser más respetuosos con eso. A veces, por encima de la lengua está la comunicación aunque yo defiendo la primera al 100%», ha indicado a los medios una vez finalizada su intervención en la comisión. Entre esos gestos, se encuentra un documental que han contratado en castellano, tratar de implicar en mayor medida a las productoras alicantinas u ofrecer contenidos que puedan atraer más en esa zona.

Durante su comparecencia en las Cortes, Marco ha valorado otras cuestiones en respuesta a los grupos de la oposición. Desde el PP, Eva Ortiz le ha preguntado sobre la investigación que inició la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a raíz de que À Punt descubriera que la productora del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pudiera estar pactando precios con otras seis empresas para un contrato con el ente. La directora general ha defendido la actuación de la Mesa de Contratación, que detectó que se podía estar incumpliendo la ley, avisó a las empresas -que finalmente no se presentaron- y finalmente lo elevó a la CNMC.

Acerca de la petición de dimisión por parte del miembro del Consejo Rector Rafa Xambó (propuesto por Compromís), ha eludido realizar ningún comentario, aunque ha comentado que el clima laboral en la empresa no es malo. Como reflexión sobre su persona -ante las intenciones de relevarla- en otra de las respuestas a los grupos, Marco ha considerado que es «una buena directora general» y que cree «que lo está demostrando».

En el turno le ha precedido Enrique Soriano, quien ha avanzado que se convocará «a la mayor brevedad posible» las ofertas públicas de empleo (OPE) para cubrir los más de 500 puestos seleccionados a través de las bolsas temporales cuando se puso en marcha la radiotelevisión, una vez se redacten las bases de las convocatorias y la Generalitat dé luz verde al proceso.

El presidente del Consejo Rector ha tratado de justificar la situación financiera del ente después de informes que advertían de las pérdidas: «No hay quiebra, no hay suspensión de pagos y no hay riesgo alguno». Su comparecencia ha evidenciado que se encuentran abiertos a modificar la ley del servicio público, al igual que piden varios partidos. En su caso, se ha mostrado partidario de estudiar la posible «desaparición» de la Corporació o de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) uniéndolas entre ellas para evitar nuevos desfases financieros. Para 2020, después de que Intervención detectara 9,21 millones de subvenciones no destinadas, el ente ha constituido un fondo de reserva con el que la deuda se transforma en acciones y ha optado igualmente por la ampliación de capital.

Otra de las mejores pendientes, han reconocido tanto él como Marco, son los ingresos en publicidad, que se situaron en 814.000 euros en 2018 y en 813.000 (por el momento) en 2019. La obligación planteada es de 1,1 millones de mínimo al año, aunque el Consejo Rector ha propuesto los 2,5 millones.

Durante la sesión de este miércoles, los grupos también ha sido protagonistas por momentos. PSPV, Compromís y Unides Podem han hecho una defensa cerrada de À Punt -aunque los socialistas han rechazado aumentar el presupuesto mientras los morados, a diferencia de la pasada legislatura, estaban dispuestos a incrementarlo. PP, Ciudadanos y Vox se han mostrado más críticos en diversos modos. Los primeros han llevado una línea del análisis de la gestión y de las cuestiones más polémicas; en los segundos ha podido percibirse cierto acercamiento a los representantes de la radiotelevisión pese a que Toni Cantó ha sido uno de los más beligerantes contra ellos; y los terceros han optado directamente por pedir el cierre, aprovechando para reprochar que en la cadena se les tache de extrema derecha.