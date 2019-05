Política El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas duda de que a la gente «le interese» su composición El PSPV se muestra contrario a una Mesa provisional, insta a la coalición a proponer a un presidente y admite que si no lo hacen nombrarán a un socialista

Arranca una semana clave en las Cortes Valencianas. El próximo jueves 16 de mayo se constituirá el Parlamento autonómico de la X legislatura en una jornada que puede verse empañada por el hecho de que tanto la presidencia como el resto de la mesa de la Cámara sean provisionales a la espera de que PSPV, Compromís y Podemos cierren un acuerdo global de reparto de gobiernos en las instituciones (Generalitat, Ayuntamientos, Diputaciones y Cortes) tras las elecciones del 26-M.

Entre los grupos hay diferencias de opinión sobre este escenario. El portavoz de los socialistas, Manolo Mata, admite que la solución no es de su agrado. «La segunda máxima autoridad de la Comunidad Valenciana debe estar designada por la segunda fuerza, Compromís, y el Botànic debe tener mayoría en la Mesa. Estamos de meros espectadores, con una posición tranquila e intrigada. Apoyaremos la propuesta de la coalición si la recibimos hasta las 10.29 del jueves», ha afirmado. De lo contrario, propondrán a un candidato del PSPV para que ocupe este cargo de forma temporal.

Al síndico de Compromís, Fran Ferri, no parece intranquilizarle tanto la imagen de mofa que muchos entienden que supone hacia las Cortes la provisionalidad. De hecho, considera que a nadie le importa cómo se configure la Cámara. «Este fin de semana he estado en una comida de cumpleaños y la verdad es que la gente no me preguntaba por la Mesa de las Cortes. Lo hacían por otras cosas, pero por eso no. Creo que a la gente la Mesa le importa bien poco», ha señalado, en medio del proceso de negociación que lleva su partido sobre esta cuestión. A continuación, ha sido cuestionado sobre si a los ciudadanos les interesan, entonces, las Cortes. «Les importa lo que sale de ellas, no la composición de la Mesa ni de los grupos parlamentarios, sino las leyes y cómo se hacen las leyes», ha añadido. Unas palabras que han generado sorpresa entre algunos diputados tras escucharlas.

Ferri ha señalado que «todo está abierto» en cuanto a la presidencia y que hasta el jueves «hay tiempo». «Compromís debería tener muchas cosas y todas ellas corresponden a un proyecto. Si ocupar la presidencia de las Cortes responde a ese proyecto, la querremos. Es algo que se baraja y que está en la negociación», ha comentado.

No ha querido valorar, sin embargo, si Enric Morera sería la persona idónea para ello. «Hay que aprovechar la experiencia, el conocimiento y la sensatez de la gente que lo tiene, pero siempre poniendo delante el proyecto y dependiendo de lo que decida el partido», ha señalado. El actual portavoz, que podría repetir en el puesto, ha reconocido acerca de esta posibilidad que está «a disposición» de su formación y que se presta «a todo», también a ser síndic.

En medio de todas estas valoraciones, lo único que parece claro es que todo apunta a la provisionalidad de la Mesa a la espera de las elecciones municipales. El resultado derivado de esta cita condicionará el «pacto global» entre las tres fuerzas de izquierdas según en qué posición quede cada una y, además, marcará la situación interna en Compromís, cuyos juegos de equilibrios entre sus tres patas (Bloc, Iniciativa y Verds) serán claves para la distribución de los diferentes cargos.