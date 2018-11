Cultura Gobierno y Ayuntamiento garantizan la seguridad para el espectáculo cancelado por amenazas en Valencia La Generalitat ofrece sus salas como alternativa para las funciones de Mongolia

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia se han comprometido este viernes a garantizar la seguridad para las funciones del espectáculo "Mongolia sobre hielo", que ha sido cancelado por amenazas en las redes sociales, en caso de que la sala quiera ofrecerlo.

Los efectivos pueden asegurar que no se producirán incidentes tanto en el interior como en el exterior de La Rambleta de Valencia, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en el que también informa de que se ha abierto una investigación sobre las amenazas de la ultraderecha denunciadas por La Rambleta sobre trabajadores del centro por si incurrieran en delitos de odio y coacciones, hechos que han provocado que el espacio cultural haya decidido suspender estas actuaciones.

José Luis Roberto, principal dirigente del grupo de ultraderecha España 2000, pidió el pasado domingo, a través de una red social, protestar por la actuación de los humoristas Edu Galán y Darío Adanti, del grupo Mongolia, en este teatro.

Se trata del segundo caso de estas características que ocurre en Valencia tras la cancelación, por el mismo tipo de amenazas, de la actuación del humorista Dani Mateo en el Teatro Olympia, que finalmente tendrá lugar en el Palau de la Música el próximo 9 de febrero.

El comunicado de la Delegación del Gobierno explica que la Subdelegación en Valencia ha actuado de oficio a tenor de las distintas informaciones que ha ido recabando.

El subdelegado del Gobierno, José Roberto González, ha manifestado que están analizando, desde que se tuvo conocimiento, las actuaciones en redes sociales.

Ha anunciado que se va a mantener un encuentro con los administradores del espacio cultural para "garantizar la seguridad de los asistentes al evento y los trabajadores en el caso de que decidan mantener su programación".

La Delegación del Gobierno ha destacado que "censura" todo tipo de amenazas y garantiza en todo momento el "libre desarrollo de las actividades culturales frente a las actitudes violentes de grupos radicales que no respetan el marco legal que nos hemos dado todos".

Desde el Ayuntamiento de Valencia. también se ha asegurado que se "garantizará" que el espectáculo 'Mongolia sobre hielo' "se pueda llevar a cabo en la ciudad". El consistorio añade que "pronto" anunciará lugar y fecha.

Así figura en un mensaje de Twitter hecho público por el ayuntamiento valenciano en respuesta la comunicado emitido este viernes por Rambleta en el informaba de que se ha visto "obligada a cancelar, por motivos de seguridad, las dos funciones.

"La crispación, los insultos, las amenazas y la incitación a la violencia que se han expuesto en las redes sociales, así como las amenazas directas que han recibido los trabajadores de este centro, impiden, bajo las actuales condiciones, la celebración de dicho espectáculo", han explicado.

El Ayuntamiento también ofreció un espacio alternativo para representar 'Nunca os olvidaremos', en el que participa Dani Mateo, tras cancelar el Teatro Olympia las funciones a causa, también, de las amenazas recibidas. En este caso, la actuación se ha fijado para el próximo 9 de febrero en el Palau de la Música.

Por su parte, el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), organismo dependiente de la Conselleria de Cultura-, Abel Guarinos, ha mostrado este viernes su "apoyo" a Revista Mongolia y ha asegurado: "Si Mongolia quiere una de nuestras salas, están a su disposición".

Guarinos ha mostrado "todo el apoyo" del IVC a poder "hablar con la policía autonómica para que haga viable la libertad de expresión en los espacios públicos", a pesar de las "presiones" de "grupos que no respetan la libertad de expresión".

En este sentido, ha asegurado que los efectivos policiales, ante la organización de determinados eventos "están desde la misma mañana revisando butaca por butaca", "revisando la gente que entra" y acordonando con suficientes metros de distancia en la calle para que quien quiera manifestarse públicamente pueda, pero que no bloqueen ningún paso de entrada y salida"

Por todo ello, ha manifestado que le "extraña mucho que desde la Rambleta piensen que las propias fuerzas locales" no garantizan la seguridad. "No olvidemos que la Rambleta, aunque de gestión privada, es un espacio público" y "tantos espacios públicos como privados estoy convencido de que las fuerzas de seguridad lo van a poner fácil", ha insistido. A su juicio, no debe haber "excusa para cerrar una sala por el contenido más irónico o crítico que pueda tener un espectáculo".