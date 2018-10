Política El futuro de Alexis Marí... ¿en listas del PSPV o en el Consell? Fuentes socialistas apuntan a la posibilidad de que el diputado no adscrito pudiera ocupar una dirección general o un puesto en la lista

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 22/10/2018 07:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Indomable y empedernido tuitero, los posicionamientos del diputado no adscrito Alexis Marí a través de redes sociales evidencian, desde que dejó Ciudadanos, una aproximación más que evidente a los que mantienen partidos de izquierdas. Unas opiniones -algunas especialmente beligerantes contra la formación naranja con la que ocupó varios cargos tras dejar UPyD- que siempre han hecho pensar en la posibilidad de que pudiera acabar incorporándose a otro proyecto la próxima legislatura.

El rumor no es nuevo, pero el ambiente preelectoral que se respira en las Cortes Valencianas lo ha reactivado durante las últimas semanas. El lugar natural para el que se mueve es el PSPV, cuyas listas autonómicas no están poco cotizadas. Marí mantiene buena relación con dirigentes socialistas, incluyendo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien no pierde el contacto y ha mantenido diversas conversaciones.

En esta legislatura ya hubo un intento truncado de situarlo frente a la policía autonómica por su perfil como Guardia Civil de carrera y con amplia formación en seguridad. No salió adelante, pero precisamente es el puesto en el que suena que se le podría colocar en caso de que PSPV y Compromís -tal vez junto a Podemos- siguieran al frente de la Generalitat. También se especula con la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que actualmente ocupa José María Ángel.

¿Y como diputado? Fuentes socialistas admiten que la confección de las listas no resultará fácil. Dado que Marí no tiene pensado afiliarse al partido, tendría que entrar como independiente. Uno más de los que pretenden fichar, bien sea a través de la plataforma que quiere montar Puig o bien de forma directa. La parlamentaria de Podemos Fabiola Meco es otro de los nombres que suenan entre las filas del PSPV.

Todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo -y que no tardarán en empezar- y de las intenciones reales de las dos partes. Parece que, igualmente, podría tratarse la posibilidad de incorporar a la eurodiputada Carolina Punset, quien este mismo fin de semana ha abandonado Ciudadanos con duras críticas a la dirección.

Desde el entorno de Marí comentan que todavía no tiene claro qué hará, ya que no descartaba la posibilidad de volver a la empresa privada. Él mismo, preguntado por esta cuestión, afirma que le queda por hacer su trabajo parlamentario hasta marzo, cuando se disuelvan las Cortes antes de la convocatoria electoral. «No he decidido nada sobre mi futuro. No es la primera vez que me ubican en otros partidos como PSPV, Compromís o Demòcrates Valencians».