El expresidente de la Diputación aplaude al PSOE por aplazar las primarias de Ontinyent

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que fue detenido este verano y está siendo investigado por contrataciones en la empresa pública Divaltierra, ha aplaudido este lunes la decisión de la dirección del PSOE de aplazar las primarias en esta localidad -una cesión a la presión de su federación valenciana- y ha afirmado que "se podría haber planteado desde el primer momento".

Inicialmente, la dirección del PSOE se opuso a que Jorge Rodríguez, suspendido de militancia tras su detención e imputación en la operación Alquería, pueda presentarse a las elecciones municipales de 2019 como cartel electoral del PSPV, como habían defendido desde la agrupación local.

Preguntado al respecto, Rodríguez ha insistido en que se siente "perfectamente legitimado" para presentarse a la alcaldía, ha reafirmado su intención de hacerlo y se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de hacerlo finalmente bajo las siglas del PSPV-PSOE.

"Retrasar las primarias no es ningún drama, se podría haber planteado desde el primer momento. Ojalá se abra cuando antes el secreto del sumario -del caso Alquería-, así podré concurrir a las elecciones como socialista, que es lo que he sido toda la vida", ha agregado.

Rodríguez ha negado haberse sentido traicionado por su partido cuando la dirección nacional se opuso a su candidatura: "Casi todos los intereses son legítimos, yo defiendo lo mejor para mi pueblo, y lo mejor es que yo concurra y que sea en las filas del PSPV".

Respaldo de las bases

"Todo esto no debemos valorarlo en clave de pulsos, sino en capacidad de diálogo. El 100% de la militancia me ha mostrado su apoyo como candidato en un partido que se vanagloria de escuchar a sus bases. Además, el código ético del partido no estipula que alguien investigado no pueda ser candidato. Lo lógico es que lo pueda ser, se abra o no el secreto de sumario", ha añadido.

Rodríguez ha valorado el apoyo del PSPV y el de su secretario general y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien "no compartía la carta informativa tan dura emitida desde Madrid; ha sido importante poder hablar y buscar una alternativa razonable y positiva para todos", a lo que ha añadido: "Espero que ese camino abra la posibilidad de que me pueda presentar por el PSPV-PSOE".

Por último, ha insistido: "Que se abra cuanto antes el secreto del sumario porque entendemos que la única forma de defendernos es conocer de lo que se nos acusa y porque estamos muy tranquilos. Si tuviese miedo no querría ser candidato a la alcaldía".

Jorge Rodríguez ha hecho estas declaraciones antes de reunirse con la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, con la que ha abordado asuntos como la apertura de una residencia para discapacitados en Ontinyent.

Tras la reunión, Rodríguez ha señalado a los periodistas que no considera "un riesgo" retrasar al 5 de diciembre las primarias en Ontinyent, pues está "muy tranquilo" por la investigación judicial, y ha añadido que, llegado el caso, nadie va a tener que indicarle "el camino, porque por suerte" aún le quedan "dos dedos de conocimiento".

"Me siento socialista, y por eso siempre he insistido en presentarme bajo las siglas del PSOE", aunque "obviamente" eso no supone compartir "todo" lo que hace el partido, ha indicado el alcalde.

Ha insistido en que si se hubieran sentado a hablar de los escenarios posibles no habría hecho falta "llegar a ningún extremo", y ha considerado que, si de lo que se trataba era de alargar el proceso de primarias un par de meses a la espera de que se levante el secreto de sumario, "para este camino no hacían falta alforjas".

Por su parte, Oltra ha rehusado pronunciarse sobre la decisión de Rodríguez de optar a la reelección, pues se trata de "consideraciones partidistas" en las que no entra y además sería "feo" hablar de un partido que no es el suyo, y ha señalado que hay "sintonía total" entre las políticas sociales del Ayuntamiento de Ontinyent y las de la Conselleria.