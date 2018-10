Alicante Condenan al alcalde de Los Verdes en Torrevieja por aprobar los presupuestos sin participar la oposición El PP gana el contencioso porque José Manuel Dolón no ha dejado presentar alegaciones ni cumplido los plazos legales

J. L. F.

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 23/10/2018 17:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), ha sido condenado por incumplir con la ley en la participación del grupo político del PP en la aprobación de los presupuestos municipales, tanto en la presentación de alegaciones como en los plazos legales para contar con la documentación e información, según ha comunicado este martes el portavoz de los populares, Eduardo Dolón.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Elche ha concluido que «la falta de justificación en cuanto al carácter urgente de la convocatoria, así como la puesta en conocimiento de los informes solicitados, en la misma fecha y de manera inmediatamente anterior al debate y votación, supuso una vulneración del derecho de participación, reconocido como fundamental».

Con esta urgencia injustificada, según el tribunal, se ha hurtado a la oposición «la posibilidad de formarse un juicio realista y sosegado de un asunto de gran relevancia como es la aprobación del Presupuesto para la Corporación Local y sus residentes». También se condena al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales de este proceso iniciado a raíz del contencioso del PP.

Funcionarios, en contra

El portavoz popular ha señalado que «la aprobación del presupuesto fue una sucesión de despropósitos: fue aprobado en contra del criterio de la intervención municipal y fue votado en contra por el 100% de los representantes sindicales de los empleados municipales. Pero la gota que desbordó el vaso es el hecho de que su convocatoria y configuración no fueron conformes a derecho».

De hecho, los funcionarios han sufrido recientemente otro episodio de tensión con el actual equipo de gobierno, por el retraso en el cobro de sus nóminas.

El también presidente local del PP y vicepresidente de la Diputación de Alicante ha relatado como intentaron presentar alegaciones y frenar el proceso de tramitación de los presupuestos en Torrevieja por los «cauces internos» sin éxito, por lo que recurrieron finalmente al contencioso.

Y aseguran haber actuado así «en defensa del interés general de todos los torrevejenses, poniéndole freno a una manera de gobernar propia de una dictadura bolivariana que no respeta a quien piensa diferente, que no respeta lo marcado en las leyes y que no respeta los procedimientos establecidos. Como tampoco respeta las propuestas, por positivas que sean, procedentes del Partido Popular como se demuestra permentemente».