Política Compromís regala al PP un diccionario VOX en el Pleno de la Diputación de Alicante «Aunque sea de color rojo, es de VOX», se mofa el portavoz nacionalista instando a los populares a consultar el significado de «transparencia»

J. L.F. @ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 11/09/2019 19:30h

El portavoz y único diputado de Compromís en la Corporación provincial de Alicante, Gerard Fullana, ha regalado un diccionario de la marca VOX en la sesión plenaria de la Diputación de este jueves para mofarse del grupo parlamentario del PP, a cuenta de sus discrepancias sobre las subvenciones a los municipios.

«Aunque es de color rojo, no se preocupen, es un diccionario VOX», ha comentado en tono sarcástico Fullana al tiempo que instaba al diputado popular Alejandro Morant a «consultar el significado de palabras clave en la acción política como transparencia, política, igualdad y justicia». Asimismo, el representante nacionalista le ha recomendado que haga uso del diccionario para evitar «maltratar la lengua castellana en sus mensajes, ya que hacen daño a la vista por el tono pero también por las faltas de ortografía», en alusión a sus comentarios en redes sociales. No obstante, en la sesion plenaria le había reprochado los errores en valenciano y, al replicar Morant que no dominaba esa lengua, ha cambiado su crítica para el comunicado posterior.

«Escalada de tensión»

En esa nota enviada a los medios de comunicación, Fullana ha señalado también que había « escenificado» con el diccionario de regalo su ruego presentado al presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Asimismo, denuncia lo que considera «presiones y amenazas inaceptables en democracia» efectuadas por Morant en Internet contra él. El diputado de Compromís ha pedido al nuevo presidente de la institución que «frene esta escalada de tensión».

El trasfondo de esta polémica está en que Fullana acusa a Morant de beneficiar al municipio del que es alcalde, Busot, con más fondos de los que les debería corresponder en proporción a su población. El diputado popular ha defendido en varias ocasiones los criterios de asignación de las ayudas y ha recordado al portavoz de Compromís que se aplican los mismos que desde la Generalitat Valenciana.