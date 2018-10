Cultura Baywaves, Yo Diablo, Julio Tornero y mucho más en Convent Carmen de Valencia El 16 de noviembre, Movistar Artsy organiza un showcase que comenzará con una mesa redonda sobre música, diseño gráfico y artes visuales

La plataforma de mecenazgo cultural Movistar Artsy, creada con el objetivo de dar visibilidad, promocionar y potenciar a artistas emergentes, celebrará el próximo 16 de noviembre su segundo showcase en Valencia. El nuevo espacio cultural Convent Carmen, ubicado en el centro histórico de la ciudad, acogerá desde las 19 horas hasta la medianoche un intenso programa de actividades. La jornada comenzará con una charla sobre música e imagen, a la que seguirán varias actuaciones musicales encabezadas por la banda madrileña Baywaves. Además, en las paredes de la antigua iglesia de estilo barroco se proyectará una muestra fotográfica del proyecto Nippless, desarrollado por la modelo y artista alcoyana Aina Reig para criticar la “censura y la misoginia” en las redes sociales.

Antes de dar paso a los conciertos se realizará una mesa redonda titulada Música, diseño gráfico y artes visuales: cómo se construye la imagen de un grupo. María Gea, bajista y artífice de las portadas, carteles y elementos escenográficos de La Plata, y Fran Bassi, bajista de Baywaves, compartirán sus experiencias personales en este ámbito. Participará también en la mesa Ausias Pérez, artista y diseñador gráfico con una trayectoria muy ligada a la música creando carteles y logotipos para clubs, festivales y artistas como Nathy Peluso, C.Tangana & Rosalía, El Guincho, Chirie Vegas, Soak o Cookin’ Soul. El último invitado es el historietista, ilustrador y diseñador César Sebastián. Entre sus trabajos más recientes destacan el diseño de carteles para el ciclo de conciertos Fuzzville en la sala Stereo de Alicante, la imagen del festival GetMAD! y la del nuevo Palau Alameda de Valencia, así como las cubiertas para la biografía Cash de Robert Hilburn (EsPop Ediciones) y el cartel para el 11º Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina.

El apartado musical de esta segunda edición de Artsy Showcase València está encabezado por Baywaves, una de las bandas jóvenes españolas con mayor proyección internacional del momento. Su pop hipnótico y vaporoso, construido con sintetizadores, guitarras vibrantes y melodías pegadizas, les ha abierto el camino hacia festivales como el FIB, Primavera Sound o el SXSW (Austin). El cuarteto, procedente de Santander pero con sede en Madrid, regresa a Valencia con un nuevo single bajo el brazo -“Over Time”-, publicado el pasado 15 de octubre en el sello de Manchester Heist or Hit.

Baywaves se dieron a conocer en 2016 con el EP Only For Uz (Foehn Records), mezclado por Joe Walker, guitarrista de King Gizzard & the Lizard Wizard. Tras la publicación de sus siguientes sencillos, "Gliss" y "Down 4 U" en el verano de 2017 –esta vez bajo la producción de Jarvis Taveniere, de la banda neoyorquina Woods-, el diario británico The Guardian destacó al cuarteto español como una de las formaciones a tener en cuenta en 2018. Baywaves regresó meses más tarde con It's Been Like (Art Is Hard, 2018), un segundo EP grabado y mezclado por Hans Krüger (Delorian, John Talabot), en el que destaca la adictiva pieza de slow-disco “Still in Bed”.

Por el escenario de la antigua iglesia desacralizada pasará también el power dúo de rockabilly salvaje Yo Diablo, ganadores de la última edición del concurso Sona La Dipu. Detrás de este proyecto encontramos a Marcos Zoso, un joven y virtuoso guitarrista al que acompaña el batería Oliver Val Muss. Su sonido, comparado a veces con el de Guadalupe Plata, es fruto de una original mezcla de “bluegrass mutante, folk crepitante, psychobilly lisérgico y surf de ciencia ficción”.

Cerrará la jornada Julio Tornero con un directo de música electrónica oscura acompañada de proyecciones audiovisuales. Involucrado en gran variedad de proyectos paralelos como la banda de post punk Antiguo Régimen o el dúo de electrónica Polígono Hindú Astral, el artista albaceteño residente en Valencia lleva años publicando referencias excelentes en sellos como Conjunto Vacío, Cintas Chromo (subsello de BFE records), Verlag System o Demondrome. Su música bebe tanto del EBM industrial más fresco como de la experimentación viajera.

Nippless, un proyecto de reivinicación feminista

Los contenidos de esta segunda edición de Artsy Showcase se completan con el proyecto conceptual de la modelo, dj y artista alcoyana Aina Reig, nacido en 2017 a raíz de que la red social Instagram censurara su cuenta por mostrar los pechos en una fotografía. Nippless es un proyecto que nace de una reivindicación. Una lucha contra los límites a la libertad de expresión en las redes sociales y la excesiva sexualización del cuerpo de la mujer. A través de una pequeña muestra de fotografías, los asistentes al evento conocerán cómo Aina esquiva las barreras de la censura en las redes sociales utilizando la imaginación y la ironía. Este es además un proyecto colectivo, en el que también han participado artistas como el fotógrafo Héctor Pozuelo, el británico The London Vagabond , Anabel Navarro y Alberto Feijoo.

La entrada al evento es gratuita (junto a la invitación se entregará una totebag y una cerveza gratis para los primeros 250 invitados). Las invitaciones pueden recogerse desde el 29 de octubre hasta el 16 de noviembre en las tiendas Movistar de Valencia de Plaza del Ayuntamiento, 25 y Calle Colón, 31. El horario de recogida es de 10 de la mañana a 21 de la noche.