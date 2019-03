Se desvanece la posibilidad de un adelante electoral en Cataluña Quim Torra es el único con la potestad de convocar elecciones, aunque esa opción pierde fuerza ante la desmovilización independentista

Durante meses el presidente catalán, Quim Torra, ha dado vueltas a la posibilidad de responder a la sentencia del juicio al «procés» convocando elecciones en Cataluña. Sin embargo, a la espera de conocer los resultados que el independentismo coseche en las próximas elecciones -generales, municipales y europeas-, esta opción empieza a perder fuerza. «No está sobre la mesa», afirman desde el Govern.

Según ha explicado este miércoles la nueva portavoz del ejecutivo autonómico, la puigdemontista Meritxell Budó, cuando se conozca el veredicto del juicio al 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo habrá una «reacción» del Govern, aunque ha quitado peso a la posibilidad de que esta sea en forma de adelanto electoral. También pierde peso la posibilidad de que esta «reacción» se encarne en una nueva Declaración Unilateral de Independecia. ¿El motivo? La desmovilización que vive últimamente el secesionismo catalán.

En cualquier caso, esta opción está solamente en manos de Quim Torra -el único con la potestad de convocar elecciones al Parlament-. Sin embargo, supone un escenario que acarrearía el riesgo de perder la Generalitat, y con ella, gran parte de la maquinaria de la que se vale el independentismo para seguir alimentando el «procés». «El Govern tiene la voluntad de seguir gobernando», ha resumido la propia Budó en una entrevista con Catalunya Ràdio.

«Lazos sí, lazos no...»

«En estos momentos, el debate sobre si se convocan o no elecciones no está sobre la mesa», ha agregado la portavoz antes de reconcoer implicitamente el riesgo de que renovar el legilsativo catalán implique una pérdida de la frágil mayoría que tiene ahora el independentismo en el Parlament. Así las cosas, desde el Govern se esfuerzan en resaltar los «éxitos» del ejecutivo autonómico en materia de gestión. «Con el tema de lazos sí, lazos no, nos perdemos en unos debates que seguramente a algunas personas o partidos les interesa más para tapar la realidad del Govern. Lo que pido es que seamos capaces de explicar (...) cuál es la obra de gobierno que estamos llevando a cabo», ha zanjado Budó.