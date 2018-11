El Banco de Alimentos necesita 4.500 voluntarios más para el Gran Recapte La organización de la recogida de alimentos ha detallado que en Barcelona necesitarán 2.500 personas más, en Gerona 1.000, y tanto en Lérida como en Tarragona 500 voluntarios más

El Banco de Alimentos de Cataluña necesita 4.500 voluntarios a menos de una semana de la recogida de provisiones del Gran Recapte, que se celebrará los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Según ha informado la entidad, solo quedan 5 días para poner en marcha la décima edición de la iniciativa, que este año necesitará 27.500 voluntarios para cubrir los 2.800 puntos de recogida en Cataluña.

La organización de la recogida de alimentos ha detallado que en Barcelona necesitarán 2.500 personas más, en Gerona 1.000, y tanto en Lérida como en Tarragona 500 voluntarios más. Los Bancos de Alimentos atienden en estos momentos a 200.000 personas en Cataluña y el Gran Recapte supone el 25% de los alimentos que recogen anualmente para atender estas personas.

La organización ha advertido que aunque en los últimos dos años ha habido un descenso de las personas que acuden al Banco de Alimentos, no se puede bajar la guardia ya que todavía son miles las personas que no pueden acceder a una dieta suficiente, segura y equilibrada. Por ello, la aparente mejora de la economía no se traduce en un descenso de la pobreza ni de las situaciones de precariedad que sufren un buena parte de los ciudadanos, informa Efe.

El año pasado, en Cataluña, 1.133.374 personas estaban en situación de pobreza, de las cuales 377.791 sufría pobreza severa. La edición de este año ha decidido apostar por la sostenibilidad y el medioambiente con la sustitución de las 250.00 bolsas de plástico que se utilizaban en cada edición por bolsas reutilizables y reciclables, gracias a la colaboración de Endesa.