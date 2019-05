ELECCIONES MUNICIPALES BARCELONA Elsa Artadi: «Veo a Ernest Maragall totalmente entregado a los brazos de Colau» La número dos de JpC en Barcelona asegura que «estamos peor que hace diez años en todos los sentidos»

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 21/05/2019 09:30h

Después de varios años encadenando ascensos en la Generalitat, donde llegó a ser consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi se pasó a la política municipal por encargo de su partido. ¿Su objetivo? Desbancar a Ada Colau y frenar la fuga de votos hacia ERC alertando de un posible «tripartito» en la Ciudad Condal.

–¿Hace un año se esperaba hacer este el salto a la política municipal?

–En absoluto, hace apenas un año no era ni consejera. Me costó tomar la decisión pero creo que ha sido muy acertada.

–¿Cómo surgió la oferta?

–Un día hablando con Quim Forn en la cárcel de Lledoners me lo planteó. Al hacer el paso pedí que fuera definitivo para mí a medio plazo. Entiendo que mi compromiso debe ser con Barcelona. Es la única condición que puse.

–¿Quién es el candidato de Junts per Catalunya realmente, usted o Forn?

–Es muy poco probable que le dejen ser alcalde a Joaquim Forn. Por eso me propuso hacer tándem. No somos naïf y la realidad es la que es.

–¿Si es alcaldesa, veremos replicado el modelo Barcelona-Waterloo que hay en la Generalitat?

–Yo visito y visitaré a los presos ganemos o no ganemos. El presidente Torra no recibe instrucciones del funcionamiento de la Generalitat del presidente Puigdemont.

–Está haciendo una campaña dura contra ERC...

–No sé si es dura o no, yo intento ser honesta y a mí me preocupa que una Barcelona que necesita un cambio, un cambio urgente, tenga formaciones que proponen un recambio. También es sabido que el señor Ernest Margall no visitaba como consejero de exteriores al presidente Puigdemont, pero no son polémicas que nosotros hayamos generado.

–¿Esta campaña dejará cicatrices en el ejecutivo de Quim Torra?

–Todo lo que no sea ir en listas unitarias genera distorsiones, desajustes y eso es evidente.

–Están hablando poco de independencia estos días ...

–-La gente necesita saber nuestro programa y propuestas, también estamos escogiendo la gestión y el modelo de ciudad para el futuro. Que es importante la capitalidad y tener un estado es evidente. Yo nunca me he escondido de ello, soy del ‘equipo Puigdemont’, no hay nada más que decir.

–¿Puigdemont tendrá el mismo poder de decisión en la gestión municipal que el que ha tenido a la hora de conformar su lista?

–De la gestión municipal se encargará nuestro equipo, Puigdemont es el líder del independentismo y tomamos decisiones conjuntamente pero tendremos la autonomía que debe tener cualquier grupo municipal.

–¿Qué diferencias hay entre la Barcelona que dejó Xavier Trias y la que deja Ada Colau?

–Trias estaba poniendo las bases de una Barcelona de futuro, que despertaba de la herencia socialista, que dio unos frutos pero que ya estaba en plena decadencia. Llegó la señora Colau y ahora estamos peor que hace diez años en todas las dimensiones.

–¿Qué asusta más la inversión, un gobierno como el de Colau o una DUI?

–Para la actividad económica tenemos dos riesgos: un Estado que está en contra de la actividad en Cataluña y Barcelona y una alcaldesa que es su primera enemiga. Con el ‘proceso’ no se ha perdido ningún puesto de trabajo, la economía catalana crece más y seguimos teniendo grandes empresas que se instalan aquí.

–Lleva días advirtiendo sobre un nuevo tripartito en Barcelona.

–Veo a Maragall totalmente entregado a los brazos de Colau, seguramente por ello debían hacer el cambio (de sacar a Alfred Bosch de la candidatura). Yo no descarto en ningún caso un tripartito con Colau y Maragall como socios. Este binomio lo podemos dar por hecho.