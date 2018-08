Centenares de personas se concentran en Barcelona en apoyo a la mujer agredida Ciudadanos, PP y SCC participan en la concentración, de la que se descuelga el PSC Un cámara de Telemadrid es agredido por varios manifestantes que lo confundieron con TV3

Cientos de personas han salido a la calle esta tarde en Barcelona para clamar contra la violencia que campa de forma cada vez menos velada en Cataluña al calor del conflicto por los lazos amarillos que los independentistas cuelgan sin parar por pueblos y ciudades. La escalada de tensión entre quienes ponen propaganda secesionista y quienes la retiran parece no tener fin y, desde hace semanas, ocupa buena parte del debate político en Cataluña.

Así las cosas, la agresión este sábado a una mujer en el parque de la Ciutadella de la Ciudad Condal cuando sus hijos quitaban lazos amarillos motivó una protesta en la que participaron, entre otros, los líderes de Ciudadanos Albert Rivera e Inés Arrimadas, así como Dolors Montserrat y Alberto Fernández Díaz, del PP. La nota negativa la puso la agresión de varios manifestantes a un cámara de Telemadrid, al que confundieron con uno de TV3.

La concentración ha empezado poco después de que se hiciera pública la puesta en libertad con cargos del hombre que supuestamente atacó a la mujer, hecho que centró buena parte de las quejas de los manifestantes, hartos de que las agresiones -verbales y físicas- del independentismo más exaltado pasen inadvertidas a ojos de los Mossos y de las policias locales de muchos pueblos catalanes. “Esta policía está politizada”, gritaban algunos asistentes mientras increpaban a varios agentes de la Policía de la Generalitat.

Asimismo, los gritos en favor de la libertad, la convivencia entre catalanes y a favor del Rey y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron una constante en una manifestación convocada por Ciudadanos y a la que se sumaron varios partidos y entidades del constitucionalismo en Cataluña.

“Llevamos nueve años aguantando las imposiciones y la dictadura del nacionalismo en Cataluña. La agresión es una cosa más, esto va in crescendo, nosotros llevamos tiempo advirtiendo pero si ni el Gobierno ni la Generalitat hace nada para acabarlo, acabaremos mal”, explica a ABC Manuel Fernández, un vecino de Barcelona que acude a todas las manifestaciones contra las imposiciones del “procés”. “Ya sufrimos una dictadura durante años, no queremos otra. Tenemos unos Gobiernos q no hacen nada, el Estado no está haciendo nada y el 155 fue demasiado suave”, añade pesimista.

Por su parte, Julia, una joven que reconoce participar de forma más activa en este tipo de propuestas afirma que la agresión del sábado es motivo sufiente para salir a la calle las veces que haga falta. ”Más aún si es por motivos políticos. La situación es compliacada, hay tensión, y las agresiones son su máximo exponente”, advierte.