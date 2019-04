Soraya Mayo: «Pude entrar en el Partido Popular, pero creo que mi destino era empezar en Cs» La candidata de Ciudadanos por Valladolid al Congreso confía en lograr el acta y que Rivera gane las elecciones para «acabar con el bipartidismo y con la dependencia de los nacionalistas».

Ha dado el salto a la política desde la presidencia de la Asociación de Autónomos (ATA) de Castilla y León «para conseguir cosas para los demás» y después de que «todo el mundo» le hubiera animado a ello desde hace tiempo por sus «perfiles», el de «mujer joven preparada», del que presume. Prefiere de momento huir de polémicas y evitar los ataques, pero avisa de que también ella tiene «el colmillo retorcido». Pudo ser del Partido Popular, pero cree, quizás por «ñoña», que su «destino» estaba en Ciudadanos. Confía en lograr el acta de diputada por Valladolid y que Rivera gane las elecciones para «acabar con el bipartidismo y con la dependencia de los nacionalistas».

-¿Ya se siente como una política más o no se ve como uno de «ellos»?

-Todavía no. Es una situación rara. Además, quiero seguir manteniendo la frescura de la sociedad civil.

-¿Desde cuando y por qué sabía que de una u otra manera iba acabar dando el salto a la política?

-Todo el mundo, por mi perfil, siempre me había visto en la política y es verdad que me gusta porque si no, no estaría metida en este fregado. En todo caso, mi sitio en el futuro está en la empresa privada.

-¿Cuál fue el principal motivo para aceptar ser la candidata por Cs en Valladolid?

-Además de que me encanta el proyecto, lo hago porque es satisfactorio conseguir cosas para los demás. Llevo 16 años representando a autónomos y cuando logras que una medida salga adelante es muy gratificante saber que estás ayudando a un montón de gente. Ahora quiero hacer lo mismo desde el otro lado y quizás pueda aportar incluso más así.

-¿Aunque la política está como está?

-Es verdad que perdemos mucho el tiempo en cosas banales y yo espero que una de mis aportaciones sea intentar centrar la agenda en los asuntos que de verdad importan.

-¿Si no logra ser diputada seguirá en política con Cs?

-Pues no me lo he plantado (ríe). Supongo que continuaría en la asociación, pero el 28 de abril espero conseguir el puesto como diputada.

-Hablaba antes de su perfil. ¿Se refiere a que es una mujer joven y preparada y que son unas características que están ahora de moda?

-Es el perfil que tengo. Soy así de momento. Soy una mujer joven preparada y me han llamado tanto para la política como la empresa privada.

-¿Estuvo realmente cerca en su momento de fichar por el PP?

-Así es. Fue para ir a las listas de las Cortes en 2011, pero yo estaba empadronada en Madrid y no pude meterme. Habría dado el salto, pero soy de las que creo que las cosas pasan por algo. Igual soy un poco ñoña y creo un poco que mi destino era estar en Ciudadanos o empezar mi carrera política en este partido, aunque no me planteo estar aquí 20.000 años.

-¿Ahora también la han tanteado antes de decidirse por Ciudadanos?

-No, no. Tengo muchísimos amigos en el PP y, de hecho, me han felicitado muchos de ellos. Si haces un repaso a mi histórico de fotos es que aparezco siempre con gente del Partido Popular porque llevan 30 años gobernando.

-¿Ha recomendado usted alguna medida económica a los responsables de Ciudadanos para que incluyan en su programa electoral o es usted la que se tiene que adaptar a las que ya existe?

-Las medidas que ha apuntado Rivera para el tema de autónomos en referencia a las emprendedoras del medio rural, que fueron propuestas de ATA a nivel nacional, están muy bien y las comparto. Sí que le sugerí un tema a Rivera, pero se está estudiando.

-¿De qué se trata?

-Evidentemente de autónomos. Le hice una sugerencia sobre una cuestión que él como hijo de autónomo lo sufrió igual que yo, pero se le va a dar una vuelta. Sería una medida muy buena, pero no quiero dar más pistas.

-A nivel nacional, Rivera confirma su veto al PSOE de Sánchez.

-No voy a discutir la postura del presidente que, además, apoyo. Lo que no se puede hacer es permitir que los independentistas catalanes se rían a la cara de todos los españoles, que es lo que está pasando. El 28 de abril tenemos una oportunidad estupenda para acabar con el bipartidismo, que ha corrompido absolutamente todas las bases del Estado, y para terminar también con la dependencia de estar gobernando siempre con el nacionalismo.

-¿En Castilla y León le parece que Cs también tendría que priorizar un acuerdo con el PP antes que con el PSOE?

-Creo que la postura de Igea es clara y yo estoy con él.

-¿Y cuál es?

-El líder del PSOE en Castilla y León tiene que decidir si defiende un país igual para todos o va a mantener las diferencias. Nosotros somos el único partido que decimos lo mismo en todos los sitios. Veremos qué deciden las urnas, pero tampoco es algo que dependa de mí.

-¿Está preparada para entrar en el mundo de los insultos, los ataques y las descalificaciones que caracterizan a la política actual?

-Hay que darle al balón, no al jugador. No me gusta que se caiga tan bajo, aunque yo también tengo el colmillo retorcido.

-Pruebe aquí... ¿En qué criticaría al PP de Alfonso Fernández Mañueco?

-No. No voy a hacerlo. Sería algo gratuito. Podría decir algo, pero no lo voy a hacer

-¿Y al PSOE de Tudanca?

-Tampoco. Soy candidata de Cs al Congreso. No voy a la Junta. Además, sigo de momento como presidenta de ATA en Castilla y León, aunque lo dejaré antes de las elecciones en cuando se pueda convocar una junta directiva, y no quiero cabrear a ningún socio que sea seguidor de Mañueco o de Tudanca. Voy a ser muy respetuosa con este tema.