Mina La Escondida, en Caboalles de Arriba (León) - ICAL

Lamelas, el último empresario minero: «Debo resistir. Nací en Torre del Bierzo» Ve «precipitación» en el final del carbón «porque no hay ventajas» y así no se «arregla medio mundo» Negocia con el Gobierno mantener abierta La Escondida y si no es posible piensa abrir otra explotación