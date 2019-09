Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo Ana Gallego (Teloncillo): «Destacaremos en el pregón la importancia de que una ciudad cuide a sus niños» La compañía de teatro infantil y juvenil Teloncillo se subirá esta tarde al balcón del Ayuntamiento de Valladolid para dar el pistoletazo de salia a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

No se trata de un estreno, pero como si lo fuera. Con «muchos nervios» está viviendo estas últimas horas Ana Gallego, quien esta tarde saldrá al balcón del Ayuntamiento para dirigirse a todos los vallisoletanos junto a su compañero Ángel Sánchez, de la agrupación teatral Teloncillo. «Llevamos muchos años estrenando y solemos hacerlo en Valladolid con un público amigo, familiar, pero esta tarde tendremos un público muy diverso, con niños a los que no queremos dejar de atender y nos da miedo no cumplir las expectativas de la gente».

Seguro que lo harán, y con creces, no en vano es una de las compañías más veteranas de Valladolid tras cumplir recientemente medio siglo sobre los escenarios. Su implicación con la escena durante tantos años y su sintonía con Valladolid son dos de las cualidades que seguro habrán pesado al Ayuntamiento para decantarse por la compañía como pregonera de las fiestas. Confiesa Ana a este peródico que ni de lejos esperaban la llamada del Ayuntamiento para tal tarea. «Estamos acostumbrados a que lo nuestro es para niños, es pequeñito, y nos sorprendió» porque veían el balcón para «gente con una visibilidad enorme como los deportistas» y «nosotros la tenemos, pero en nuestro sector».

Una visibilidad que viene respaldadas por sus años y años sobre el escenario, en los últimos, vinculados al Teatro Calderón de Valladolid y El Desván, un trabajo por el que «sí que hemos sentido públicamente en la calle el calor del público» y que eso se traduce en que «sí nos sentimos profetas en nuestra tierra», como señalarán esta tarde durante el pregón, adelanta Ana.

Y como no, los niños serán una piedra angular de un discurso que estará lleno de «agradecimientos» y en el que, además, quieren «poner en valor la infancia y su relación con las artes y la educación». «Queremos destacar la importancia de que una ciudad cuide a sus niños, sus valores y los ponga en el lugar que les corresponde, y también a los artistas», añade Ana, quien espera que aunque han sido la primera no sea la última compañía que sube al balcón del consistorio para pronunciar el pregón de las fiestas.

Recuerdos

Son muchos los recuerdos los que tiene esta artista de las fiestas durante su infancia: «Para mí son el recuerdo de mis abuelos viniendo a las ferias con maletas y cajas de comida. Me acuerdo que mi hermana y yo teníamos cada día con ellos una actividad: ir al Campo Grande, comprar obelas, montar en la barca, ir al Real de la Feria, a buscarles a los toros... Son mis abuelos los que me vinculan mucho a estas ferias, y luego, de mayor, los conciertos de la Plaza Mayor».

Mucho han cambiado las fiestas desde entonces, aunque la esencia se mantiene. Eso sí, si en algo le gustaría que mejorasen es en el aumento de los montajes o espectáculos familiares e infantiles en sala, ahora que estos días los teatros se llenan de programación: «Se deja mucho a los niños en la calle para los espectáculos, pero se podría programar en sala casi al mismo nivel que los adultos».

«Cargadito de trabajo, afortunadamente»

El pregón esta tarde en Valladolid será casi el punto de partida de un «curso» que llegará «cargadito de trabajo, afortunadamente» para Teloncillo, algo que recordarán también durante su intervención porque «en ese sentido, somos afortunados. Vivimos de nuestro trabajo, cosa que muchos de nuestros compañeros no pueden decir. El habernos acercado a la primera infancia hace 16 años nos ha situado muy bien en el panorama teatral. Abrimos un mercado que nosotros lo hemos cuidado gracias al Desván». Y prueba de ellos es que dos de sus últimos montajes han sido nominados a los Premios Max.

Una privilegiada situación de la que adolecen algunos de sus compañeros, así que al pedirle un deseo de cara a la próxima temporada la artista lo tiene claro, que el resto de compañeros «que hacen lo mismo que nosotros, diferente o mejor, tuvieran las mismas oportunidades».