Éstos son los hospitales de Castilla y León con mayor déficit de especialistas El concurso de traslados convocado por la Consejería de Sanidad ha dejado al descubierto las partes más débiles de la asistencia sanitaria, como son los centros hospitalarios comarcales

MONTSE SERRADOR

El concurso de traslados convocado por la Consejería de Sanidad (con más de mil plazas) ha provocado un auténtico tsunami en los centros hospitalarios más pequeños de la Comunidad, aquellos a los que los médicos no quieren acudir o tratan de salir de ellos en cuanto tienen ocasión. El Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, el del Bierzo en Ponferrada y el de Santos Reyes en Aranda de Duero han sido tres de los más damnificados. Ésta es su situación.

1) Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos)

Su director gerente, Arsenio Besga Hernando, admite que la situación es «complicada», aunque explica que el concurso de traslados no ha sido el único problema, ya que las dificultades en determinadas especialidades se vienen arrastrando desde hace tiempo. Así, en la actualidad el centro no tiene ni cardiólogos ni dermatólogos, de forma que la atención a los pacientes la realizan médicos que se trasladan desde el Hospital de Burgos (HUBU), dos en el caso de cardiología, que llevan a cabo dos consultas a la semana por las tardes, y una cuando se trata de dermatología, de la que se encarga la propia jefe de Servicio de complejo burgalés.

En cuanto al concurso de traslados, Besga asegura que «no nos ha ido tan mal» si se tiene en cuenta que ha habido 17 desplazamientos, de los cuales 12 ya estaban fuera del centro mirandés en comisión de servicios y su plaza estaba ocupado por sustitutos que han pasado a ser interinos. De los otros cinco profesionales, dos tenían aprobado el traslado pero han optado por quedarse en Miranda. Después de sumarse otros dos médicos, los únicos que han elegido Miranda, las vacantes por cubrir eran de un radiólogo y un ginecólogo, si bien en este último caso el director gerente aseguró que ya ha contactado con uno que se incorporará en breve. En cuanto a las llegadas, sólo una pediatra procedente de La Rioja ha elegido Miranda, aunque es natural de esta localidad. La otra adhesión es de un médico que ya estaba trabajando en el centro y ha consolidado la plaza. El director gerente del Santiago Apóstol reconoce que la realidad es que los profesionales han salido hacia los centros hospitalarios grandes y es muy difícil que opten por los pequeños. Por eso cree que la única forma de que lleguen nuevos médicos es que se les incentive y que, a medio-largo plazo, se adopten medidas de carácter nacional para que aumente el número de especialistas.

En cualquier caso, el apoyo de los grandes hospitales a los pequeños, como ya sucede en Miranda de Ebro, es la actuación más rápida e inmediata y la que, en la actualidad, garantiza la asistencia sanitaria en el centro hospitalario mirandés.

2) Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos)

Lleva semanas padeciendo el tsusani que ha supuesto el concurso de traslados que ha dejado al descubierto las partes más débiles de la asistencia sanitaria, como son los hospitales comarcales. Fuentes del centro hospitalario relataron a este diario cómo están acostumbrados a que haya una rotación continuada de médicos, pero no todos al mismo tiempo lo que está provocando, además, que unos hospitales se hagan la competencia a otros. El caso es que en el centro asistencial ribereño un total de 40 profesionales han entrado en el concurso de traslados, si bien son 17 los que han dejado una plaza libre, ya que el resto gracias a las sustitutos que pasan a interinos o a las comisiones de servicios se mantienen en Aranda. De los citados 17, once ya tienen repuesto, después de no pocas gestiones, según indican las mismas fuentes, mientras que las seis plazas restantes están aún vacantes. Se trata de un especialista en cardiología, otro en digestivo, pediatría y geriatría y dos radiólogos.

El Santos Reyes apechuga con una situación nada fácil, pero que va capeando con los recursos disponibles. Así, además de derivarse los casos más graves al hospital de Burgos, algunas de las consultas del especialista en digestivo las pasa un internista; en radiología, el servicio se cubre gracias a los otros cinco médicos de la unidad, mientras que para pediatría se ha contratado a un facultativo para hacer guardias, de forma que los otros cuatro están liberados para las consultas.

Con este panorama, el equipo directivo sigue buscando profesionales con los que cubrir las plazas que se han quedado vacantes, como lo hace cada vez, y no son pocas, que queda una plaza vacía. Un hospital en el que a cada médico le corresponden 587 tarjetas sanitarias, por encima de las 502 de Soria y más aún de las 427 que tiene un facultativo del Clínico de Valladolid.

3) El Hospital El Bierzo, en Ponferrada

Está considerado de nivel dos, una calificación que también tiene el de Soria y, por lo tanto, sus problemas son similares. Su responsable, el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, José Luis Rodríguez Soto, asegura que el concurso de traslados «ha sido una gota en una piscina», teniendo en cuenta las dificultades endémicas por las que atraviesan estos centros pequeños. En el caso del de Ponferrada, se han consolidado las plazas de ocho profesionales que estaban en el centro en comisión de servicios y han salido definitivamente 22 que ya se encontraban fuera aunque su puesto estaba en la capital berciana. De esta forma, son una veintena los especialistas a los que se ha aprobado el traslado, si bien ocho de ellos finalmente han optado por no moverse. De los doce restantes, siete han podido ser ya sustituidos pero cinco siguen sin ser cubiertos. Se trata de tres anestesistas, un radiólogo y un médico de rehabilitación, Rodríguez Soto explicó que esperan que una vez que pase el plazo del 15 de noviembre para que se incorporen todos los facultativos, queden profesionales libres para poder acceder a estos puestos. De momento, asegura que la falta de anestesistas está condicionando la actividad quirúrgica y se han tenido que reprogramar intervenciones y reducir la actividad de los quirófanos. Además, también se han visto afectadas aquellas pruebas diagnósticas que precisan de anestesia.

El déficit de médicos también afecta a la atención primaria del área del Bierzo que tiene un déficit de cuatro médicos de familia y también de pediatras. En este último caso y como solución de urgencia, los menores son atendidos por médicos de familia. El gerente de la zona también cree que, además de ser necesaria una planificación nacional y objetiva de profesionales, sería preciso incentivar tanto desde un punto de vista económico como profesional las plazas de difícil cobertura.