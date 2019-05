Pese al vuelco que se ha producido en algunos casos, los acuerdos serán necesarios para la gobernabilidad de las capitales de Ávila, Burgos, Palencia, León y Salamanca. Así, tanto en Burgos, como en León y Palencia, el PSOE se convirtió en el partido más votado, pero sin una mayoría suficiente, lo que podría dar el gobierno al bloque de derechas (PP, Ciudadanos y Vox).

En Palencia, PP y Cs en mayoría simple

A ello se ha referido este lunes, por ejemplo, el hasta ahora regidor de Palencia y candidato a la Alcaldía, el popular Alfonso Polanco, quien ha señalado que aspira a revalidar su cargo con un pacto de gobierno con Ciudadanos, que incluiría a la formación en el propio equipo de Gobierno, y que les llevaría a una mayoría simple, que necesitaría de la abstención de Vox en la investidura.

Polaco ha explicado que van a trabajar en un documento que recoja las propuestas coincidentes con la formación naranja para poder revalidar el gobierno municipal. Dijo que su ambición no es mantenerse en el poder, sino continuar con el proyecto iniciado por su equipo hace ocho años en Palencia. «Vamos a ver si somos capaces de lograr un pacto con Cs». Formación de la que, dijo, la única forma que tiene de demostrar las cosas sería entrar en un gobierno, de la mano del PP.

Pese a haber perdido un concejal y más de 1.000 votos en la ciudad, Polanco se mostró satisfecho por los resultados obtenido ayer en las urnas, al afirmar que el PP ha logrado superar, en el ámbito municipal, las expectativas: «Hemos logrado un buen resultado».

En Salamanca, Cs «llave» con sus cuatro ediles

En Salamanca, el PP logró mantener el tipo al perder un solo concejal, pero también dependen de pactos y de la llave de Cs con sus cuatro ediles. Al respecto, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha comprmetido a liderar «los trabajos necesarios para asegurar que el gobierno de Salamanca sea estable y apueste por la ciudad del siglo XXI, del talento, el empleo, las oportunidades, el medio ambiente y la igualdad».

La «gran sorpresa» de Ávila

En Ávila, donde se ha producido la «gran sorpresa», la formación política «Por Ávila», excisión del PP, también necesita consensos: «Vamos a tener que buscar apoyos en los grupos políticos», reconocía el cabeza de lista de Por Ávila, Manuel Sánchez Cabrera, que si bien en la noche electoral no quiso hablar de fórmulas de gobierno sí aseguró que durante las próximas semanas «estudiaremos todas las posibilidades y hablaremos con todas las fuerzas políticas para llegar a puntos de encuentro y, sobre todo, liderar ese cambio que necesita la ciudad de Ávila», informa Ical.

En Burgos, a la expectativa

El PSOE se convirtió en la fuerza más votada en el Ayuntamiento al conseguir once concejales (tenía siete). No obstante, el PP de Burgos intentará llegar a acuerdos con Ciudadanos (Cs) y Vox -los tres partidos de centro derecha- para poder gobernar en el Ayuntamiento de la capital y en algunos de la provincia. Así lo aseguraron el presidente provincial del PP y de la Diputación, César Rico, y el alcalde de la ciudad y candidato popular a la reeleción, Javier Lacalle. «Se abre ahora una expectativa de posibles pactos de centro derecha para que no gobierne la izquierda teniendo en cuenta que la suma de escaños en algunos ayuntamientos nos dan la mayoría de centro derecha», apuntó Rico.

Resolver el empate técnico en León

«El centro-derecha ha ganado las elecciones en León». Es el mensaje con el que arrancó su intervención el alcalde de León, Antonio Silván, tras conocer los resultados. El hasta ahora alcalde y candido hizo un llamamiento «a todas las fuerzas que concitan esa voluntad; ese ejercicio de responsabilidad que estamos en condiciones de hacer. Vamos a trabajar para ser el próximo gobierno municipal, con tranquilidad y capacidad de diálogo para ser el gobierno de todos los leoneses, nos hayan votado o no.

Salvo al PSOE -en empate técnico con el PP aunque sacó 400 votos más- y a Podemos, dijo, su oferta de pacto está abierta al resto de formaciones (Ciudadanos, UPL y Vox) para conformar un gobierno municipal «estable» con esa «mayoría absoluta» que se ha plasmado en las urnas.