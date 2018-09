Núñez exhibe músculo al entregar 3.679 avales El alcalde de Almansa vuelve a ofrecer a Carlos Velázquez, su presumible rival en las primarias del PP de Castilla-La Mancha, que se una a su candidatura

«Hoy voy a entregar 3.679 avales... 3.679 avales (aplausos de las decenas de compañeros del PP que le acompañaban en la sede regional del partido, en Toledo )... voy a entregar 3.679 avales, consciente de que no para de llamarnos más gente de las cinco provincias preguntándonos que como nos pueden hacer llegar el aval. De hombres y mujeres de toda índole, personas que ostentan cargos públicos y que no, que llevan afiliados 30 años y que acaban de hacerlo. He venido con ilusión, con pasión, con compromiso, con la firme decisión de presidir este partido para modernizarlo, para llevar el mensaje del PP a todos los rincones de la región».

Así ha presentado este viernes Francisco Núñez, alcalde de Almansa y presidente de los populares de Albacete, su candidatura para presidir el PP de Castilla-La Mancha. Lo ha hecho un día antes de que finalice el plazo (este sábado, a las 14.00 horas). Núñez es el primero en presentarse, aunque no será el único. Este sábado también oficializará su candidatura Carlos Velázquez, alcalde de Seseña y coordinador de los populares en Toledo. Por primera vez, el PP elegirá a su líder en un proceso de primarias.

Núñez quiere «seguir llevando el mensaje de la ilusión, de la pasión, del compromiso, de esa gente que se siente orgullosa del PP como me siento yo». Según el albaceteño, su candidatura representa a «la gente de base, de raza, que lleva el carné con orgullo, los alcaldes, los concejales, los afiliados de base, los miembros de Nuevas Generaciones, toda la gente que trabaja incansablemente llevando el mensaje del PP. Ese es mi equipo, mi partido, el que viene con aire fresco, con aires renovadores, que quiere modernizar el PP de Castilla-La Mancha».

Sobre su relación con Velázquez, el que será su rival en las primarias, Núñez ha afirmado: «Anoche nos cruzamos unos wasap y hemos quedado en vernos en los próximos días. Mi relación con Carlos es excelente, somos amigos, es una persona validísima, preparadísima, que ha demostrado su capacidad de trabajo tanto en su Ayuntamiento como en las Cortes, como en Nuevas Generaciones. Debe sumarse a este equipo junto con toda su gente».

Asimismo, Núñez ha desvelado que este jueves también estuvo «manteniendo conversaciones muy intensas» con Antonio Román y Rosa Romero, alcalde de Guadalajara y vicepresidenta tercera del Congreso, que también sonaban para presentar su candidatura pero que finalmente han dado un paso atrás en aras de la unidad.

«Son dos personas validísimas, preparadísimas, que han ganado elecciones, que son activos del PP y que no me imagino un partido sin ellos. Por tanto, ese paso a un lado tiene que ser un paso al frente en la candidatura que gane, que estoy convencido de que va a ser la mía, para que sigan sumando en un proyecto en el que son imprescindibles», ha dicho sobre ellos.