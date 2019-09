CASTILLA-LA MANCHA La Junta amplía los supuestos de las ayudas para huérfanos de la violencia machista Los ayuntamientos y entidades locales recibirán 400.000 euros para impulsar planes de igualdad

Este lunes se conocía el último asesinato la violencia machista. En Barcelona era detenido un hombre de 49 años, acusado de dejar morir en junio a su pareja, a la que incluso llegó a grabar en vídeo después de que ella sufriera una bajada de azúcar. Con ella son 43 las asesinadas por violencia de género en España en 2019, 1.018 desde que hay datos oficiales.

Pero lo que muchos desconocían es que los hijos de esta víctima de la violencia manchista viven en Castilla-La Mancha. Así lo ha recordado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego y consejera de Igualdad, quien, en su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, ha anunciado la modificación de la convocatoria de ayudas para ampliar los supuestos en el caso de los menores huérfanos por este tipo de crímenes.

Para la concesión de estas ayudas, ha explicado la portavoz, no sólo se tendrá en cuenta la residencia en Castilla-La Mancha de la madre de los niños, sino también de los menores. En su opinión, «hay que ampliarlas para no dejar a ninguno en situación de desamparo. Cuando un niño sufre la peor de las circunstancias, la más dramática y traumática, tiene derecho a rehacer su vida en cualquier punto de la geografía española. A ese pequeño la Junta de Comunidades no le va a dejar tirado en una cuneta».

Por eso, Fernández ha informado de que desde el Gobierno castellanomanchego se han puesto en contacto con todas las familias afectadas y han detectado todas situaciones susceptibles de ser beneficiadas para que, en coordinación con los servicios sociales y los institutos de la mujer de las comunidades de origen, reciban estas ayudas si es que no las reciben allí donde se encuentran, incluso con carácter retroactivo.

«Este es un tema que, aunque cuantitativamente no es relevante, cualitativamente sí lo es. Y, desde luego, nosotros vamos a conocer los nombres y apellidos de todos los menores que se encuentran en esta situación para ayudarles hasta la mayoría de edad», ha afirmado la portavoz regional, quien ha subrayado que Castilla-La Mancha es de las pocas comunidades de España con becas para huérfanos de la violencia machista para que, en el caso de que cursen estudios universitarios o de postgrado, puedan recibir unas ayudas complementarias a las del Ministerio de Educación.

En Castilla-La Mancha, según ha detallado Fernández, hay 11 casos, cinco de ellos con las ayudas abonadas o en trámite, a los que se sumarían otros seis gracias a la ampliación del radio de cobertura aprobada en el Consejo de Gobierno de este martes. De las nuevas ayudas, dos corresponderían a la provincia de Guadalajara, tres a la de Ciudad Real, dos a la provincia de Cuenca, dos a la provincia de Toledo y una a la provincia de Albacete. Cada uno de los cuales recibirá, de este modo, 4.000 euros al año.

400.000 euros para planes de igualdad

Del mismo modo, y a continuación del acuerdo anterior, el Consejo de Gobierno de esta semana ha dado el visto bueno a un convenio que se va a firmar entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la FEMP (Federación de Municipios y Provincias) dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aportará fondos de 400.000 euros con el objetivo de impulsar planes de igualdad en las ayuntamientos y entidades locales.

¿Cómo se va a hacer esto? La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego y consejera de Igualdad ha indicado que se hará formando en esta materia a cargos institucionales y a empleados públicos para que puedan desarrollar acciones enfocadas con una perspectiva de género hasta 2021. «Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha no van a faltar esfuerzos para hacer llegar la idea de la la transversalidad, no dar un solo paso atrás y ser un muro de contención frente a esos movimientos reaccionarios que ahora niegan cualquier ejercicio en aras de la igualdad».