Cinco acusados de tráfico de drogas se enfrentan a sendas penas de 4 años de cárcel en Ciudad Real La fiscalía les acusa de adquirir sustancias estupefacientes para venderlas a terceros en Puertollano, Tomelloso y Manzanares

EP

Ciudad Real Actualizado: 09/12/2018 13:33h

Cinco acusados de un delito de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud se sentarán la próxima semana -los días 12 y 13 de diciembre- en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ciudad Real para enfrentarse a sendas penas de 4 años de cárcel.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que se van a enjuiciar ocurrieron a partir del 3 de marzo de 2017, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya tenían conocimiento de que los acusados, R. S. O., O. S. O., E. A. y D. G. C. -ambas compatriotas paraguayas- y C.A.O. -colombiano ilegal en España sobre el que pesa orden de expulsión-, se ponían de acuerdo para adquirir sustancias estupefacientes con el objetivo de venderlas a terceros en Puertollano, Tomelloso y Manzanares.

Se inició una investigación y se detectó que primero concertaban telefónicamente las citas en idioma guaraní E. A y D. G. C., tras lo que R. S. O. y su mujer E. A. se trasladaban en coche desde su domicilio de Puertollano o desde la propiedad rural de los padres de los hermanos R. S. O. y O. S. O. en Argamasilla de Calatrava hasta el domicilio de D. G. C. en Manzanares, donde a su vez C. A. O. recibía esas sustancias, y que luego los hermanos vendían «de forma coordinada».

Esta investigación llevó a que el 15 de mayo se realizó una interceptación policial del vehículo conducido por R. S .O., en el que iba su mujer de copiloto, y reconocieron que venían de ver a D. G. C. en Manzanares.

Al día siguiente se registró su domicilio en Puertollano, así como el de sus padres en Argamasilla de Calatrava, y se encontró una balanza de precisión con restos de polvo blanco, 1.850 euros en billetes de 50 euros «procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes», y 32 gramos de cocaína que valdrían más de 2.500 euros.

El 18 de mayo se registró el domicilio en Manzanares de D. G. C., que fue detenida, y un establecimiento de la madre de C. A. O. en Tomelloso, en el que había una báscula de precisión y unos 12 gramos de cocaína que habrían alcanzado un valor de 2.300 euros.