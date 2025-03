Los 10 humoristas más conocidos de Castilla-La Mancha y sus frases más célebres

José Mota: «Behind the musgo»

José Mota , nacido en Montiel , un pequeño pueblo de Ciudad Real, es uno de los humoristas más conocidos de nuestro país. Con su programa en TVE de 'La Hora de José Mota' y el ya extinguido 'Cruz y Raya' se lanzó al estrellato del mundo de las risas. Ha encarnado personajes ya históricos como « La Blasa », «El Cansino Histórico», «El Tío la Vara», «El Aberroncho» o «La Vieja'l Visillo». En todos ellos ha dejado citas grabadas en la memoría de la ciudadanía como « behind the musgo», «¡Tonto, que eres ton-to del to', pero no pa' un rato, no, tonto del to', pa' siempre», «te voy a pegar una ensala 'guantás' que vas a perder la orientación espacio-tiempo», «como te coja igual que un conejo, te voy a 'sollar' vivo» o « t e pego una torta que nos morimos los dos, tu de la torta y yo de la onda expansiva », entre otras muchas.