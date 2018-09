El Rey aplica a la Familia Real la subida salarial de los funcionarios Don Felipe recibe 242.769 euros, Doña Letizia 133.530 y Don Juan Carlos 194.232

Almudena Martínez-Fornés

El Rey se ha aplicado a sí mismo, a los demás miembros de la Familia Real y al personal del Palacio de La Zarzuela la misma subida que han tenido este año los funcionarios y los altos cargos del Gobierno. Las retribuciones de todos ellos han subido un 1,62 por ciento respecto al año pasado, pues al incremento anual del 1,5 por ciento se sumó otro 0,25 aplicable solo de julio a diciembre y que equivaldría a un 0,12 anual, por lo que la suma es de un 1,62.

De esta forma, Don Felipe percibirá 242.769 euros brutos en 2018; Doña Letizia 133.530 (el 45 por ciento de la retribución del Rey); el Rey Don Juan Carlos 194.232 (un 80 por ciento) y Doña Sofía 109.260 (el 45 por ciento). Como se sabe, ni la Princesa de Asturias, que tiene doce años, ni la Infanta Sofía, de once, perciben cantidad alguna de los presupuestos del Estado.

La Casa del Rey publicó en su página web, sin anunciarlo a los medios de comunicación, la distribución de los 7,88 millones de euros que este año ha recibido del Estado, y estos datos fueron difundidos ayer por la agencia Efe. Dicha cantidad se reparte en cinco capítulos: Familia Real, que percibe el 8,62 por ciento, es decir 679.818 euros (10.866 más que en 2017); gastos de personal, que es la partida más importante y se lleva casi la mitad del presupuesto, con 3,83 millones de euros; gastos corrientes en bienes y servicios, que ascienden a 2,78 millones; inversiones, dotada con 477.000 euros, y el fondo de contingencia, al que se han asignado 112.000 euros.

Gastos de personal: 48,63%

Los gastos de personal, que equivalen al 48,63 por ciento de los presupuestos, experimentan una subida de 80.000 euros como consecuencia del incremento de las retribuciones en un 1,62 por ciento. La principal partida dentro de este capítulo es la de complementos retributivos, que asciende a 2,52 millones de euros. Esta cantidad se asigna a personal que presta servicio en la Casa del Rey con la finalidad de retribuir el rendimiento, la dedicación o la iniciativa con que desempeñen sus funciones.

A gastos corrientes se han dedicado 2,78 millones de euros, 95.606 menos que el año pasado. Esta reducción refleja la «política de ahorros y ajustes» de la Casa, según indica Zarzuela en su página web. Este capítulo se desglosa en los siguientes apartados: material de oficina, suministro y otros (1,99 millones), atenciones protocolarias y representativas (590.000), arrendamientos y cánones (130.000), reparaciones, mantenimiento y conservación (121.000) y viajes (35.000). En este capítulo, que incluye prensa y contratos de empresas de asesoría, noticias y asistencia técnica, entre muchos otros, se aprecia el esfuerzo que está haciendo Zarzuela en nuevas tecnologías.

Al fondo de contingencia se han destinado 112.000 euros para hacer frente, durante el ejercicio presupuestario, a necesidades inapelables de carácter no discrecional para los que no se haya hecho la adecuada dotación de crédito. No obstante, esta cantidad se estableció teniendo en cuenta que ya habían transcurrido seis meses del ejercicio económico.

Por último, el capítulo de inversiones recibe 477.000 euros (26.000 más que en 2017). La subida se debe al esfuerzo inversor que pretende realizar la Casa del Rey centrado en la innovación tecnológica de sus medios.

La cuantía de 7.818.890 euros que ha recibido la Casa del Rey para este año es un 0,87 por ciento superior a la del pasado ejercicio, después de cuatro años de recortes, dos de congelación y una subida del 0,56 por ciento en 2017.