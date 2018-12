La CCE de Las Palmas recurre a vino peninsular por Navidad En el año de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y Régimen Económico y Fiscal de las islas

La Confederación Canaria de Empresarios recurrió esta semana a vinos procedentes de la Península para brindar por un 2019 lleno de ilusión y mejora de la economía de las islas.

El menú cocinado en el Gabinete Literario de la capital grancanaria fue acompañado por un discurso del presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique, que pidió que Gran Canaria abandone la política del «no», porque considera que «necesita liderazgo positivo».

Afirmó que el nuevo REF y Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado de noviembre de 2019, son herramientas legales para «una sociedad que exige nuevos marcos de actuación», dijo.

«Ya está bien de crispación, de luchas en las que el único objetivo es no hacer, parar o frenar. Solo los mediocres, los que no son capaces de gestionar el crecimiento actúan de esta manera. Es más fácil defender el no que sacar un proyecto adelante», afirmó en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Manrique se preguntó que va a ser eso de no querer la ampliación del puerto de Agaete, el Siam Park de Loro Parque en Maspalomas. «No queremos más actividad económica y tejido empresarial... ¿Tal vez no queremos generar empleo, a pesar de tener un 20 % de paro?», ha planteado el presidente de la CCE, que ha subrayado que hablaba en primera persona del plural a conciencia.