Nueva Canarias pide apoyo para evitar un «pacto de hormigón 3.0» entre PSOE y CC «Como NC no sea determinante, las posibilidades de que se repita la historia existen», dice Román Rodríguez

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha avisado este viernes de que hay «muchas» posibilidades de que el PSOE vuelva a pactar con Coalición Canaria si NC no es «determinante» en la formación de un gobierno tras las próximas elecciones autonómicas.

Román Rodríguez ha asegurado que su formación política espera mejorar el 8,2 por ciento de estimación de voto que le otorga el barómetro del CIS publicado este jueves, porque ahora no se enfrentan «a Sánchez o a Iglesias», sino al candidato de CC, Fernando Clavijo, lo que es «mucho más fácil».

Clavijo: «nadie daba dos duros por nosotros»

Román Rodríguez ha criticado también que el PSOE pactase el último gobierno regional con CC, un pacto de gobierno que ha regido las islas durante las dos últimas legislaturas «con políticas de CC», ha apostillado.

«El PSOE votó a Clavijo para que fuera presidente del Canarias. Nosotros no le votamos porque sabíamos que no lo iba a hacer bien, su programa no era realista. De manera que como NC no sea determinante, las posibilidades de que se repita la historia y por lo tanto haya más de lo mismo son muchas», ha reivindicado Rodríguez.

El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que aunque les daban por muertos, CC es el partido que defiende los intereses canarios.

Clavijo ha insistido en la importancia de no relajarse ni dejarse llevar por la euforia, a pesar de que ha bromeado con que CC ganó la primera parte del partido con un 2-0, en alusión a los dos escaños del Congreso. «Nadie daba dos duros por nosotros», ha admitido el candidato de CC, quien ha abogado por afrontar la segunda parte del partido, en referencia a las próximas elecciones, con honestidad», dijo.

Ha avanzado que será una campaña dura y compleja y ha dicho que no pide el voto para CC sino «para el futuro de nuestros hijos», ya que, ha añadido, no hay ningún otro partido que vaya a defender los intereses de Canarias. En su opinión, el resto de opciones políticas no tienen las manos libres y se deben a sus jefes en Madrid y Barcelona.